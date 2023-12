„Jogszabály lett a Baráthegyi Majorság!”

A Szimbiózis Alapítvány egyik legnagyobb társadalmi hatása: 15 év lobbi munkája eredményeképp megjelent a szociális farmok könnyített létrehozását és működését szabályozó joghely! Most már lehetővé válik, hogy a Baráthegyi Majorság modellje mások számára is adaptálhatóvá váljék. Jövő évben a „Vidékfejlesztési együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztéséért” pályázati felhívás keretében pedig akár 500.000 euro támogatást is lehet majd kapni szociális farmok létrehozására. Így várhatóan a következő években több tucat új szociális farmról is beszámolhatunk, az elért hátrányos helyzetű személyek száma pedig több száz is lehet - erről beszélgettem Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével. B.Tóth Erika vagyok, hallgassák meg a beszélgetésünket.