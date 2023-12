Közösségi érdek

A Hodobay-program keretein belül számos városfejlesztési projektet – a korábbiaktól eltérő módon – szakmai alapokon szeretnének a közösség érdekében megvalósítani – mondta Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere. Most először írtak ki építészeti ötletpályázatot, melyre nagyon komoly érdeklődés volt, 17 pályamunka érkezett. Ezek szakmai értékelése már a múlt héten elkezdődött, de nagy számuk és kiváló minőségük miatt nehéz a döntés, hogy melyik is a legjobb, így második körben folytatják a tanácskozást az ügyben – tudatta az alpolgármester. – A számozott utcák hányatott sorsa biztosan mindenki számára ismert Miskolcon, azonban mindemellett nagy lehetőségeket is rejt. A koloniális múltat is képes továbbvinni, erősíteni, mert van értékmegőrző aspektusa a fejlesztésnek, illetve a rehabilitáció is szerepet kap, hiszen az elmúlt évtizedekben szlömösödött a terület és környezete is. Az Újgyőri főtér fontos csomópontja a városnak, annak környéke jobb sorsra lenne érdemes – vélekedett az alpolgármester. Az önkormányzat tulajdonában lévő terület fejlesztésére saját források nincsenek, ezért egy piaci szereplőnek, befektetőnek kell potenciált látnia benne. Az ingatlanfejlesztőnek azonban elsődleges szempont a megtérülés. Viszont a város közösségi érdekeit kell szem előtt tartani, ezért az önkormányzat pontosan ki szeretné jelölni az irányokat, hogy milyen fejlesztést képzel el oda – emelte ki Szopkó Tibor.

Visszafordítani a folyamatot

Bármilyen munkába kezdünk, az biztos, hogy a közös gondolkodás több, mint az egyéni, több adat alapján lehet dönteni – hangsúlyozta Szunyogh László, Miskolc főépítésze. Ez nem azt jelenti, hogy a döntés felelősségét átadják, vagy lerázzák magukról a városvezetésben vagy a polgármesteri hivatalban dolgozók. Több kiemelkedő terv is született, szinte mindegyik tartalmaz megvalósítható, inspiráló gondolatot. Szóval az bizonyos, hogy eredményes lesz a pályázat és használható a nyertes mű – jegyezte meg a főépítész. Hagyták szárnyalni a fantáziát A döntés ugyan valószínűleg megszületett ezen a napon, de a hivatalos bejelentés még várat magára, a sajtó számára sem fedték fel az eredményt. Amit elárult a főépítész a tervek kapcsán, az az, hogy bár a zöldterületek előnyt élveznek, és biztosan sok lesz a növény, de azért ez mégiscsak egy olyan épületegyüttes lesz, amelynek vannak funkciói, és visszafordíthatja a mostani folyamatot. Vagyis a helyes városfejlesztési stratégiának lesz pozitív hatása.