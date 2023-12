Az elmúlt napokban több hullámban újabb nagy mennyiségű csapadék, részben hó esett hazánkban. Sokfelé van jelentős hótakaró, közben egyre nő a belvízzel elöntött területek nagysága. A folytatás is hoz csapadékot, vasárnap északon havat is, de keddig nagyobb mennyiség már nem valószínű. A jövő héten a délnyugati országrészben jelentősen megenyhül az idő – írja legfrissebb elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat..

Folytatódik

A mögöttünk időszakban folytatódott a hetek óta tartó csapadékos időjárás, de az átlagosnál már egy-két Celsius fokkal hűvösebb volt, így az téliesre is fordult. Csütörtökön, pénteken és szombaton igen nagy mennyiségű csapadék érkezett hazánkba, kezdetben északkeleten hóval, majd országszerte esővel. A Zemplénben helyenként 20 centimétert meghaladó hóréteg is kialakult.

Az őszi vetések számára kedvező volt a hosszú ősz, melyhez főleg október második felétől kiadós csapadék is párosult. A sok eső sokfelé már megállt a földeken, a tartós vízborítást pedig nem szeretik az állományok, főleg +4, +5 Celsius fok fölötti hőmérsékletnél. A talaj fölső egy méteres rétege viszont az ország nagyobb részén már most feltöltődött nedvességgel, a még mélyebb rétegekbe is jut a vízből, ami a következő évre kedvező kilátás. A folytatásban is kell csapadékra számítanunk egy hetes távlatban. Ugyanis ezen a héten is érkeznek időjárási frontok az óceán felől hazánk térségébe, vegyes halmazállapotú csapadékot hozva. Péntektől keddig összességében 5 milliméter alatti mennyiség valószínű, majd szerdán érkezhet több eső, de ennek még nagy a bizonytalansága. Jellemző lesz a borongós, párás, ködös idő.

A hőmérséklet éjszakánként többnyire fagypont alatt, napközben 0 fok körül, kissé a fölött várható. Lassan enyhül az idő, főleg délnyugaton, arrafelé már 10 fokos csúcsértékek is lehetnek. A jelenlegi hóréteg lassan kopni fog, nyugaton el is olvad a jövő hét elején, csak északon, északkeleten maradhat belőle, ahol vasárnap kap egy kis utánpótlást.