A diósgyőr-vasgyári római katolikus templom különleges szépségű műemléke városunknak. Múltja természetesen a vasgyári kolóniával kapcsolható össze. Már a kolónia alapításakor felmerült egy templom építésének lehetősége, erre azonban csak a XX. század elején került sor.

A vasgyártás kezdetei Ómassán…

Fazola Henrik Ómassa alapítója és a bükki vasgyártás „beindítója”, az ipari tőke első képviselője volt Magyarországon. Lakatosmesterként végzett, Würzburgban tanulta a szakmát. A Mátra és a Bükk bányakutatásába fogott bele, eközben döntött úgy, hogy létrehozza vasolvasztóját. 1770-ben írta alá a gyár alapításáról szóló dokumentumot Mária Terézia. Érdekesség, hogy diósgyőri vasgyárnak nevezték a telepet, pedig tudjuk, hogy nem ugyanott volt, mint a későbbi Diósgyőri Vasgyár. Ez azért lehetséges, mert a terület, ahol létrejött Ómassa település, a diósgyőri koronauradalomhoz tartozott, a nevét ezért innen kapta.

…és Diósgyőrben

1867 végén született meg a döntés, hogy a vasgyártás Ómassáról Diósgyőrbe költözik. Már az első, Péchy Antal által kidolgozott terveken szerepelt egy kolónia az építendő gyár mellett. A házakat a városrészben manapság is látható vörös téglából építették. 1868-at írtunk ekkor. A gyarmat – ahogy akkoriban nevezték – építése a gyári munkások létszámának növekedése miatt egészen a második világháború elejéig tartott. A vasgyári kolóniát az Osztrák–Magyar Monarchia legszebb, legmodernebb lakótelepeként tartották számon akkoriban. Akkoriban…

Kell egy templom! „E nép munkájához oly igen nagy szükség van Isten segítségére. E nép, mely mindig ereje teljes megfeszítésével dolgozik és mindig életveszélyes helyeken, veszedelmes gépek között jár, mely népnek munkájában testi erejét, eszét, figyelmét, éber érzékeit egyszerre kell igénybe vennie, e nép Isten segítsége és oltalmazó szeretete nélkül meg nem lehet. Pedig – sajnos – mostanáig nem volt, ami őket egyrészt Isten atyai jóságára, gondoskodó szeretetére, másrészt az Isten tisztelésére és félelmére intette volna. Nem volt templom, ahová bánatukat, bajaikat elpanaszolni mehettek volna, ahol Isten segítségét nehéz munkájukhoz, fáradságos életükhöz kikérték volna, nem volt torony, mely magasan az ég felé nyúlva, életük igazi céljára, igazi rendeltetésére figyelmeztette volna, nem volt harang, mely szavával imára szólítsa őket. Érezték is mindig az Isten házának hiányát, és égett bennük az erős vágy a szent hely után, melyben a nehéz munkától földhöz tapadt lelkük felemelkedhessék Alkotójukhoz, gondviselő Atyjukhoz.” (szentferenckistestverei.hu)

A templom költségei

1895-ben tettek konkrét lépéseket a helyi római katolikus vallású munkások abban az ügyben, hogy végre legyen templomuk a vasgyárban. A gyári munkások 1902 végéig összesen 48 ezer koronát gyűjtöttek össze! Förster Sándor gyárigazgató támogatta az ötletet, majd később az egyik igazgatóhelyettes, Markup Ferenc volt a fő mecénása a templom építésének. 150 ezer koronát szerzett erre a célra. Elkezdődhettek a tervezési munkálatok. Említendő még Vajkay Károly miniszteri tanácsos és Fleischmann Győző gyárfőnök is a támogatók között.

Indul az építkezés

1905. március 28-án indult az építkezés. A vasgyáriak ünnepeltek, a templom téren gyűltek össze. Az alapkőletételre szeptember 3-án került sor, Szmercsányi Lajos püspök részvételével.

Képeslap az akkor még új diósgyőri templommal Forrás: Kovács László (szerk.): A diósgyőr-vasgyári római katolikus templom

A templomot a kolónia egyik legmagasabb pontjára tervezték. Az építkezés során Pfeifer József műépítész kiváló munkát végzett, Csorba Endre pedig a kőművesmunkák során alkotott maradandót. Az ajtókat Petőfi Sándor főművezető és Bartók Ferenc művezető készítette a vasgyári asztalosműhelyben. A vasmunkákat Jankovics Béla művezető, a bádogosmunkát Lettrich Jenő, a fedélszerkezetet pedig Rosenthal Ferenc ácsmester készítette. Temperával került sor a belső részek festésére, román stílusban, de „magyaros modorban”. Ezért Kocsis István káplán szerint a templom egyedülálló a maga nemében. A festés kivitelezője Kaincz János fővárosi templomfestő művész volt. Az oltárt a budapesti székhelyű Mayböhm asztaloscég készítette.

„Az oltár két emeletre van osztva: legfölül Szent László és Szent Lajos szobra között van Szent István, a templom védőszentjének nagyobb szobra a kupola alatt; a felső emeletén vannak Szent Erzsébet, Borommai Szent Károly, Szent József, Szent Margit képei, az első emeleten Szent Gellért és Szent Mór képe körmezőben. Az oltárban Severus és Magnus ereklyéi vannak befalazva. Az oltár műmárványból készült és román oszlopokon nyugszik.” (Kovács László (szerk.): A diósgyőr-vasgyári római katolikus templom, 37.)

A templom belső felszereléseinek kellékeihez jelentős anyagi segítséget nyújtott Vajkay Károly központi igazgató. A 23 ezer korona értékű támogatásból 7 ezer korona templomi ruházatra lett felhasználva, amely a Rétay cégtől érkezett. Az arany- és ezüsttárgyakat az Oberbauer cég szállította – 5 ezer korona értékben. A padokat az oltár készítésében is közreműködött Mayböhm cég készítette 5 ezer korona értékben, végül a maradék 6 ezer korona a templom szőnyegeire, toronyórájára és egyéb felszerelésekre jutott.

A templom a hívek szolgálatában

A templom felszentelésére 1908. október 11-én került sor, Szmercsányi Lajos püspök részvételével, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén.

„A templom első négy harangját […], amelyek Szmercsányi Lajos egri segédpüspök adományai voltak, az I. világháborúban elvitték. 1927-ben a hívek áldozatkészsége hasonló méretű harangokkal pótolta az előbbieket. A II. világháború végén az újabb 20 mázsás Szt. Lajos-harangtól fosztották meg templomukat. A megmaradt 3 harang mellett van még egy acél lélekharang is.” (Kovács László (szerk.): A diósgyőr-vasgyári római katolikus templom, 41.)

Egy szakértő leírása erről a gyönyörű templomról: „A főhajót a bejárat felől a középső főtorony és ennek két oldalán lévő melléktornyok zárják be. A két kisebb, nyolcszögletű torony kellemes átmenetet képez a templom szélesebb méretű testéből a főtorony nyúlánk, karcsú alakjához. A főtorony aljában van a nagyon szép kidolgozású, specifikusan román stílű portale. A portale három finom kivitelű, műkőből készült oszlopból kiinduló ívekből áll; ezután van az előcsarnok. A jobb oldali melléktoronyban van a nyolcvan lépcsőt számláló feljárat, mely a kórusra és a harangokhoz visz. Az előcsarnok által közvetített főbejáraton kívül a kereszthajó mindkét oldalán egy-egy, szélfogókkal ellátott mellékbejárat is van. […] Az impozáns arányú, monumentális külsőt a román styl jellemző motívumai díszítik, melyek a nyugodt méltóság és erő öntudatát keltik, de nyomott és nehézkes hatásúak. E templom azonban oly szerencsésen van tervezve, hogy rajta csak az első jellemző tulajdonság van meg; nyomottnak, nehézkesnek éppen nem mondható, sőt a méltóságos nyugalom kifejezése mellett van ebben a templomban valami, ami emeli az ember lelkét, talán a tornyok magassága és a templom sikerült, ügyes tagozottsága. A vörös színű, iszapolt nyers téglafal felületek egyhangúságát a gyönyörű kivitelű, szürke színű beton műkövek teszik változatossá. A legszebb alkotás, ami e műkövekből készült a kereszthajó két oldalán lévő két rózsaablak, melyek tejüveggel vannak berakva és ezáltal nagyon diszkrét, tompa fényt vetnek a kereszthajóra. Különben a templom összes párkányai, oszlopai, fedőkövei, lépcsői, ablakkávái e műkövekből vannak előállítva. Misztikus félhomályba borítja a szentélyt a kathedrál üveggel berakott öt szentélyablak, Pfliegler J. Ferenc, kir. tanácsos, miskolczi Kereskedelmi és iparkamarai alelnök ajándéka. A királyi tanácsos ezáltal kimutatta, mily szeretettel van a templom iránt, mily hathatósan osztozik a vasgyáriak örömében.” (Kovács László (szerk.): A diósgyőr-vasgyári római katolikus templom – 1997, Miskolc, Diósgyőr-vasgyári egyházközség, 34–35.)

1910-ben már 9 ezer fő vallotta magát katolikus vallásúnak a vasgyáriak közül. 1913-ban önálló plébánia lett Diósgyőr-vasgyárban.

Manapság

A templom az utóbbi évtizedekben több felújításon átesett, ezeket most nem vesszük sorra. A tető és a vezetékek cseréje is megtörtént. A Vasgyár legszebb épülete a különleges alkotás, amely ma is áll a városrész központjában.