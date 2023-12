„Nagyon régóta támogatok nehezebb sorsú gyermekeket, korábban anyagi támogatással, most már egyre jobban tárgyakkal, eszközökkel vagy éppen ilyen élményekkel, mint a mostani is volt” – mondta. Hozzátette: azoknak a diákoknak szeretett volna igazán örömteli pillanatokat okozni, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Azt is megtudtuk, hogy a Tiszaújvárosból érkező gyermekek bérelt busszal érkeztek, aminek a költségét szintén az üzletember vállalta.

Élmény és segítő eszközök

A pénteki eseményen Tirpák István bejelentette, hogy félmillió forinttal támogatja az iskolát. Az adomány tartalmazta többek között a Diósgyőri Mikulásvonat Mesebirodalmának előadására, 29 gyermek és 13 felnőtt kísérő részére szóló jegyeket. Illetve sport-, és készségfejlesztő rajzeszközöket.