Rámutatott: természetesen a kívánságok között ott vannak a most népszerű drágább játékok is, amiket viszont ezek a gyermekek a kollégái nélkül valószínűleg sosem kaphatnának meg.

Ilyenkor érezzük, hogy valóban van jelentősége annak, amit teszünk, és ha minden rászoruló családnak nem is tudunk segíteni, de legalább 100 kisgyermek karácsonyát boldoggá tudjuk tenni. Ez egyébként a Jabil egyik fontos alapelve is; mindig igyekszünk valamit visszaadni annak a tágabb közösségnek, amelyben élünk, dolgozunk

– hangsúlyozta.

Gyönyörű karácsonyt okoznak a gyerekeknek

Fajt Renáta, a Magyar Vöröskereszt dél-borsodi területi munkatársa elmondta, hogy a szervezet szerepe ebben annyi, hogy ők gyűjtik össze a gyermekek kívánságait tartalmazó rajzokat. „Lelkileg nagyon nehéz ez a része a dolgoknak, hiszen látom, hogy mit kérnek a gyermekek, sokszor nem is nagy dolgokat” – mondta. Azt is aláhúzta: szívügye az, hogy segítsen a nehéz sorsú gyermekeknek és keresse őket ebben az időszakban is.

A Jabil jóvoltából egy nagyon szép karácsonyt okozzunk a gyermekeknek és jó látni, hogy a vállalt törekszik arra, hogy azt kapják a gyermekek, amit kérnek a rajzok által

– mondta.