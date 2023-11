A napi problémákról is beszéltek

Magyarné Nagy Szilvia Budapestről jár le a miskolci temetőbe.

"1990-ben költöztünk a fővárosba a férjemmel, mert egy állást nyert el a Magyar Tudományos Akadémiánál. Mindkettőnk rokonai azonban Miskolcon vannak eltemetve, most már a férjem is, így én négy sírt gondozok ilyenkor. A Covidig minden hónapban lejártam emiatt, de ebben az évben már csak márciusban, júniusban, szeptemberben jöttem, meg most vagyok itt a még mindig Miskolcon élő unokatestvéremmel, akinek az édesanyja az én keresztanyám volt, és fordítva. Dédnagymamám húga is itt van eltemetve, aki nekem példaképem volt" – mondta Magyarné Nagy Szilvia, aki unokatestvérével a sírnál arról is beszélgetett, milyen rossz állapotban vannak a sírok és maga a temető is. Megállapították, hogy azért mohás minden sírkő, mert a hely mikroklímája óriási páratartalmú a hatalmas fáktól, amik nem engedik be a napfényt. Elmondásuk alapján a kaput ráadásul sosem zárják, úgyhogy innen folyton eltűnnek a virágok, mécsesek.