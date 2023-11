Józsa István, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. temetőgondnokságának vezetője elmondta, többféle temetési szokás van: a hagyományos koporsós temetés és a hamvasztás utáni urnás elhelyezés, amelyek történhetnek falba, urnasírba vagy koporsós sírba.

Körülbelül 2010 óta pedig egy új lehetőség is áll az elhunyt eltemetésére: a szóróparcellába helyezés.

Egy viszonylag újfajta „A szóróparcella a miskolci Szentpéteri kapui temetőben van: ez egy gránitkutat jelent középen egy üvegcsővel, aminek tetejére helyezik egy speciális urnatartóba az elhunyt hamvait. Ennek alját egy gomb nyomására vagy távkapcsolóval megnyitja a testőr a temetési szertartás közben, aminek következtében az elhunyt hamvai beleszóródnak a szökőkútba. Az üvegcső külső falára pedig vízsugár kerül hetvenkét fúvókából, ez látványosabbá teszi a szórást. Végül egy tíz köbméteres zárt medencébe kerülnek a hamvak. Én úgy tudom, hogy ezt a temetési formát először Németországban kezdték el végezni. Ezt vette át az európai országok nagy része, így Magyarország is. Itt azonban csak Budapesten van, Pécsett, Debrecenben és Miskolcon. A városban pedig csak a Szentpéteri kapui temetőben van ilyen lehetőség. Már nyolc gránitfalat húztunk fel, amikre felírtuk az így eltemetettek nevét, életkorát, valamint halálozásuk évszámát. Természetesen itt is el lehet helyezni a megemlékezés virágait, akár szálas vagy csokor formában, de koszorúban is a mécses és gyertya mellett” – mondta a vezető.

Ötvenezer elhunyt

Az úgynevezett szimpla sírokba két koporsó és négy urna fér el, a dupla sírokba négy koporsó és nyolc urna, a kriptában pedig minimum két koporsónak kell elférnie, de az urna száma törvényileg nincs meghatározva, tehát valójában annyit lehet beletenni, amennyit a helyiség elbír. Csak a Szentpéteri kapuiban körülbelül ötvenezer elhunyt van elhelyezve.

„Területe jelenleg szinte a duplájára bővíthető, most harminckét parcella van benne, tavaly pedig három újat alakítottunk ki, ami még több mint ezer elhunyt elhelyezésére ad lehetőséget. Az urnafalak sírhelyei tíz évre válthatóak, majd ha valaki nem tudja, nem akarja vagy önhibáján kívül nem képes tovább fizetni, akkor egy szolgalmi időszak letelte után ezek újra kiadhatók. A már meglévő sírokban is vannak még további helyek akár koporsónak, akár urnának. Egy úgynevezett nyilvántartó könyvben tartjuk számon, hogy melyik elhunyt hol található, illetve azt is, hogy meddig van megváltva a sírhely. Mellettük vannak hozzátartozóik adatai címmel, telefonszámmal és most már e-mail-címmel is. Ezek a lehetőségek állnak rendelkezésünkre, hogy felszólítsuk a hozzátartozókat, ha lejárna a sírhely fölötti rendelkezési joguk” – mondta Józsa István.

Nem mindennap temetnek

Október 30-án és előtte még szoktak tartani temetéseket, de 31-én, november 1-jén és 2-án már nem.

„Ezeken a napokon nagyon sokan látogatnak el a temetőkbe, csak akadályoznák a szertartást, ezért ez az időszak mentes a temetésektől. Október 30-án, 31-én és november 1-jén hosszabbított nyitvatartás szokott lenni, így naponta reggel 8-tól este 9-ig látogathatóak az önkormányzati temetők, hiszen ezek nyitvatartását önkormányzati rendelet szabályozza. A téli üzemmód szerint azonban már szeptember 30-ától csak délután 5-ig látogathatóak” – mondta a vezető, aki hozzátette, március 1. és szeptember 30. között, tehát a nyári üzemmódban naponta reggel 7-től este 8 óráig vannak nyitva.

„A Szentpéteri kapui temető egyedülálló az autósok szempontjából, hiszen más miskolci önkormányzati temetőbe egyébként sem mehetnek be. Október 30-án általában még mindenki behajthat, 31-én azonban már csak azok, akik rokkantkártyával rendelkeznek, november 1-jén pedig senki. De rugalmasak vagyunk, hiszen ha valaki mégis ezen a napon érkezik, és nem tudott a behajtás tiltásáról, akkor őt a temető mikrobuszával szállítjuk a kaputól a sírhoz. A rendőrök, a rendészek és a polgárőrök a parkolóban segítenek az eligazodásban” – mondta a vezető, aki hozzátette, most is, mint mindig lesz lehetőség mécsest és virágot vásárolni kilenc pavilonból november 2-áig. Ha valaki nem találja a családi sírt, csak a nyilvántartó irodát kell felkeresnie, ami rendkívüli nyitvatartással működik ezekben a napokban.