Városháza: ez méltatlan

A DK-s országgyűlési képviselő által elmondottak kapcsolatban kerestük a városháza sajtóosztályát, a válaszukat változtatás nélkül közöljük:

„Hegedűs Andrea országgyűlési képviselő a még el sem kezdődött kampány hevében elragadtathatta magát, ezért tehetett olyan állításokat mai sajtótájékoztatóján, amelyek nem méltók sem önkormányzati, sem országgyűlési képviselőhöz. De méltatlanok egy magát kulturált, európai politikusnak tartó miskolcihoz, méltatlan a párttársaival és a DK-val szimpatizáló miskolciakkal szemben is. Nemcsak méltatlanok, de érthetetlenek is a kijelentései, hiszen a DK úgy kritizálja a városvezetés munkáját, hogy lassan öt éve maguk is részesei a várost vezető frakciószövetségnek, sőt a mai napig hangoztatják, hogy ők tagjai a város vezetésének. Éppen ezért Hegedűs Andrea mai kritikán aluli megszólalására Miskolc MJV városvezetése érdemben nem kíván reagálni” – írták.