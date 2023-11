A Diósgyőri vár fénykorába csöppenhettek bele azok a látogatók, akik ezen a zimankós őszi vasárnapon is a Pajta Játék-Tárat választották szórakozási lehetőségnek. A különleges játszótéren a középkor alakjai elevenedtek meg, akik maguk számoltak be a vár életéről, és ki lehetett próbálni korabeli sportokat is.