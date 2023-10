Sokszor hallható az, hogy a fiatalok passzívak, nem érdekli őket a közélet. Ahogy az is, hogy a fiatalok mind a nagyvárosokban vannak, vidéken alig van belőlük mutatóban egy-egy. De azt a kérdést is számtalanszor felteszik: Vidéken alig van munkalehetőség, hogyan lehetne rávenni egy fiatalt arra, hogy helyben maradjon? Íme néhány a vidék és a fiatalok kapcsolatát övező megannyi sztereotípia közül. Mennyi ezek valóságtartalma és mit cáfolnak meg egyértelműen az adatok? Mi sarkall egy mai magyar fiatalt arra, hogy egy néhány száz lakosú kistelepülésen vagy akár egy városban versenybe szálljon a polgármesteri székért, és hogyan tudja meggyőzni a választókat? Hogyan lehet jobban bevonni az ifjúságot a település életébe és a döntéshozatalba? Milyen előnyei vannak a vidéki környezetnek a nagyvárossal szemben, ha családalapításról van szó és hogyan tudják a települések megszólítani a letelepedni vágyó fiatalokat? Hányan fognak hazatérni azok közül, akik most a nagyvárosban vagy külföldön próbálnak szerencsét?

Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Mathias Corvinus Collégium (MCC) Miskolci Képzési Központ meghívott vendégeinkkel: négy ifjú polgármesterrel: Almási Ernő, Felsővámos Község Polgármestere (Felvidék), Mikola Gergely, Encs Város Polgármestere, Plachi Attila, Kóspallag Község Polgármestere valamint Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy Város Alpolgármestere (Erdély) és az MCC Ifjúságkutató Intézetének munkatársával.