„A Bárczay utca 13. szám előtt kevesebb mint egy hónapja csőtörés volt – majd még egy nagyjából tíz méterrel arrébb –, amit a Mivíz hamarjában orvosolt, ám most napok óta szivárog a víz a zúzott kaviccsal betemetett, utcán lévő gödörből. Mivel nem lett lefedve vaslappal, a szűk utcában a nagyobb, nehezebb járművek – nem tudván kikerülni – félig ráhajtanak a friss túrásra, ami vélhetően újabb törést eredményezett. A Mivíz a hiba bejelentése ellenére sem hajlandó kijönni és a szivárgást megszüntetni, miközben az értékes, tiszta ivóvíz elfolyik a parkoló irányába” – írta olvasónk.

Hozzátette: a környéken minden évben legalább kétszer van csőtörés; volt eset, hogy egymástól mindössze öt méterre.

Végeztek a munkával

Kedden kilátogattunk az ominózus helyszínre, de már csak a vízfolyás útvonalának nyomait fedeztük fel: ottjártunkkor egy munkagép állt a gödör mellett. A Miskolci Vízmű Kft. munkatársa reggel vonult ki a helyszínre, és dél­előtt végzett is a munkával. A környéken Kádár-korabeli házak állnak, így a vezetékek is mintegy hatvanévesek, elöregedettek – ennek tudható be a számos csőtörés.