A zempléni térség székhelyén, Sátoraljaújhelyen minden évben megemlékeznek a város zsidó múltjáról és mindazokról az értékekről, amelyeket a korabeli nagy számú zsidó lakosságnak köszönhetnek. Az idei Emlékezés Napjának egy szomorú aktualitás, az Izraelben kitört háború is apropót adott. Így a találkozón külön alkalmat szenteltek a békéért és a Szentföld lakosságáért való imádkozásnak.

Értelmiséget képeztek

– Nyolcadik alkalommal rendeztük meg az Emlékezés Napját. Két évvel ezelőtt a programot kiterjesztettük a zempléni zsidóságra – nyilatkozta a Boon.hu-nak Juhász István szervező, a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZRVA) elnöke. – Mindig Kaesztenbaum Márton sírjánál kezdünk egy megemlékezéssel Szlovákiában, Pelejtén, ahová busszal megyünk. Itt 1856-ban a sátoraljaújhelyi Kaesztenbaum Zsidó Iskola növendékei síremléket állítottak az alapítónak. Ez anno mintegy 40 ezer diáknak adott lehetőséget a világi tanulásra, így a továbbtanulásra. A város és a megye értelmiségének nagy része ebben az iskolában kezdte az 1900-as években, akik hozzájárultak ahhoz, hogy Sátoraljaújhely a történelmi Zemplén vármegye székhelyévé nőtte ki magát.

Imádkoztak a békéért

A zsidó boltok utcájára is ellátogattak, amelynek épületei eredeti formájukban állnak.

– Délután az első programelem egy emléktábla avatása volt, ezúttal a Rákóczi utca 3. szám alatt a Gyarmati Kereskedőház épületének falán. Ez volt Sátoraljaújhely első kétemeletes háza, amely öt zsidó kereskedőnek adott otthont egészen 1930-ig. Négy bérlakást is épített ide a tulajdonos Gyarmati Béla. Bemutattuk a zsidó boltok utcáját is, amely máig a város bevásárló utcája. Itt több mint száz zsidó üzlet működött. Ezt követően a Zemplén Európa Házban, a volt Kaesztenbaum-iskola épületében zsidó ételekből készült állófogadásra invitáltuk a résztvevőket. Utána emlékkonferenciát rendeztünk, ahol Kaesztenbaum Mártonról, valamint a jelenlegi izraeli áldozatokról emlékeztünk meg. Emellett imádkoztunk a harcok miatt nehéz helyzetben élőkért, testi épségükért és a háború minél hamarabbi befejezéséért – ismertette a szervező.

Iskolai program indult

Elkészült Zemplén digitális térképe a zsidó emlékekről.

– Az imádságos alkalom után Gábor Anna építész, etnográfus tartott előadást „A zsidók története Zemplén megyében és néhány építkezési emlék” címmel, aki évtizedek óta foglalkozik a zsidóság betelepülésével és épületeikkel. Vetített képes előadáson mutattuk be a tavaly elkészített A zempléni zsidóság emlékei című digitális térképünket. A találkozót könyvbemutatóval zártuk, Trembeczki Lászlóné, a Sárospatak Művelődési Háza és Könyvtára intézményegység vezetője és maga a szerző mutatta be Tamás Erzsébet: A sárospataki zsidó közösség története című könyvét, amely digitális formában jelent meg és letölthető lesz honlapunkról. Végül az elmúlt nyolc évben megjelentetett kiadványainkat ismertettük. Idén iskolai programot is indítottunk. Ez év júniusában a holokauszt emlékünnepünkön két iskolát tudtunk bevonni. Most pedig négy középiskola érkezett. Múlt héten rendkívüli történelem órákat is tartottunk náluk, városnéző sétával egybekötve Zinner Tibor jogtörténésszel az újhelyi zsidóság történetéről. A Zachor Alapítvánnyal és a Tom Lantos Intézettel közösen pedig novemberben képzést hirdetünk történelemtanároknak és osztályfőnököknek a zsidó téma tanításmódszertana kapcsán – fejtette ki a ZRVA elnöke.

