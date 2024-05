Mint arról a Ripost beszámolt, nehéz, megterhelő heteken van túl Vajna Tímea. Timi április végén jelentette be, hogy elhunyt imádott nagymamája, akinek rengeteget köszönhetett. Búcsúztatójára május elején került sor. Most azonban egy sokkal boldogabb történetről számolhatott be az üzletasszony.

A mókust megmentő történetről és a megmentett mókusról Instagram-oldalán egy 24 órán át megtekinthető videóban számolt be. „Egy mókus jött hozzám segítségért az utcán. Azt hiszem, megmérgezték. Meleg törülközőbe tettem, vizet adtam neki... keresek vadállatmentő központot Los Angelesben... Hogyan tudok segíteni a mérgezésen? Legalább biztonságos helyen van a prérifarkasoktól... olyan aranyos”– írta bejegyzésében Vajna Tímea.