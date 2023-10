A Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 37/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására című előterjesztés eredendően - más dolgok mellett - arról szólt, a lakosság kérésére fizető parkolóvá válik jövő év elejétől a Zombori utca, a Szeles utca Hatvanötösök utcája és az Eperjesi utca közötti szakasza, a Katowice utca a Szentpéteri kapu 77-99. közötti ki-behajtótól a Katowice utca 6. melletti garázssor közötti terület, valamint a Budai József utca a Görgey Artúr utca és a Király utca közötti része. Mind a négy terület az úgynevezett sárga zónás parkolóövezetbe fog tartozni.

Összesen 9 parkolóóra beszerzése válik szükségessé a fizető parkolókat üzemeltető Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. számára.

A rendeletmódosítás azt is tartalmazza, hogy a mai kor kihívásainak megfelelve az év végére olyanok lesznek a jegykiadó automaták, hogy lehetőség lesz a bankkártyás fizetésre. Ehhez a meglévő automatákat átalakítják és eleve olyanokat szereznek be, amelyek lehetővé teszik a bankkártyás fizetést. Mindezzel párhuzamosan viszont megszűnik a most érvényes chipkártyás jegyváltási lehetőség.

Nagy az igény

A felszólalók közül dr. Nagy Ákos, a Fidesz frakcióvezetője jelezte, hogy a város több területén nagy az igény, hogy fizetők legyenek a parkolók, mert ellenben az adott helyen élők nem képesek a közelben parkolóhelyet találni. Ez azonban nem oldja meg a város parkolási problémáit. Ez így csak egy kényszermegoldás.

Szopkó Tibor alpolgármester a Szentpéteri kapui helyzet kapcsán is arról szólt, hogy nem tudnak helyben parkolni a lakótelepeken élők, mert - például a megyei kórház környékén élők - a látogatóba érkezők járműveitől nem találnak szabad helyet.

Veres Pál polgármester hozzátette, hogy amikor a miskolci lakótelepek épültek, akkor 0,4 autó per lakás volt a norma, ma ez 1,5-2 körül van. "Az önkormányzat mindent megtesz a probléma megoldása érdekében" - tette hozzá.

Molnár Péter, a KDNP frakcióvezetője ugyancsak azt nevezte alapvető problémának, hogy amikor a lakótelepek épültek, nem alakítottak ki elegendő parkolót. Ezzel ma kell kezdeni valamit. "Az újabb területek fizetővé tétele mindig fura helyzet. Az ott élőknek érdeke, hogy javuljanak az esélyeik. Ez támogatandó elképzelés." A frakcióvezető szerint a bankkártyás fizetés megoldása időszerű volt. Gond, hogy messze vannak a parkolóautomaták a területektől. Szükség volna több automatára. Azt javasolta, hogy lehessen online parkolóbérletet vásárolni a tumultusok elkerülése érdekében. Molnár Péter úgy látja, hogy mivel a közösségi közlekedés nem lett jobb Miskolcon, most is inkább autóval járnak az emberek.

Bajusz Gábor (Fidesz) azt vezette fel, hogy a közösségi közlekedésben elrendelt változások kapcsán nem sikerül a városlakókkal egyeztetni. Úgy tűnik a parkolókkal kapcsolatos döntések is hasonló módon születnek.

Badány Lajos alpolgármester elmondta, hogy az év végig véget ér a parkolási rendszer cseréje. Részben új automatákat telepítenek, illetve régieket újítanak fel, hogy lehetővé váljon a bankkártyás fizetés. Ez a csere november végére kész lehet. A korábbi chipkártyás rendszer megszűnik - erősítette meg. Az új háttér rendszer alkalmas lesz online bérletvásárlásra is. Elektronikus úton lehet majd a pótdíjakat is rendezni. Az új automatákat úgy helyezik el, hogy azok figyelemfelkeltőbb helyen legyenek.