Az elsőt néhány éve a Zrinyi Kiadó jegyezte, amelynek címe: A B.-A.-Z. megyei Hadkieg története. A szerkesztők azonban nem akarták sutba dobni az első kötetből kimaradt nagy mennyiségű dokumentumot, képeket, ezért az egykori kollégák úgy döntöttek: önköltségesen megjelentetik a második kötetet. Ennek címe: Kiegesek voltunk. Ám ezt követően is akadt még jócskán anyag, ami kimaradt, és jelentkeztek új visszaemlékező kollégák is. Ezért a szerkesztő bizottság - hasonlóan a második kötethez - ezúttal is önköltségesen a harmadik kötetet is megjelentette. Ennek címe: Volt egyszer egy hadkieg.

A képen a szerkesztő bizottság azon három tagja látható, akik a legtöbbet tettek a könyvek elkészítéséért és megjelentetéséért. Balról: Kakuk László nyugállományú őrnagy - az ő ötlete volt az első könyv megjelentetése. Középen Dósa Erika tartalékos zászlós, jobb szélen pedig Mező László nyugállományú törzszászlós, aki lapunk külső munkatársa évtizedek óta.