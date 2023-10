A Demokratikus Koalíció (DK) dominálja a baloldalt, és mindent megtesz azért, hogy 2024-re a helyhatósági választásokra és az európai parlamenti (EP) voksolásra ez a dominancia megmaradjon, és később tovább erősödjön – nyilatkozta lapunk megkeresésére Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője annak kapcsán, hogy a DK támadja Veres Pál polgármestert, a miskolci önkormányzati kommunikációs cég (Mikom) ügyvezetőjének eltávolítása miatt.

Saját magukat erősítenék

Az elemző szerint egyértelmű, hogy az ellenzék leuralása zajlik a baloldalon. „Minden mozgás, amit most a DK-nál látunk, az leginkább a baloldal ellen szól, tehát nem feltétlen a kormány a legfontosabb ellenfele most a pártnak, bár ezt kommunikálja” – hangsúlyozta. Hozzátette: azon folyamatok, események, amelyeknek a választók most lehetnek a szemtanúi, lényegében az, hogy mindenkit megpróbálnak maguk elől letolni a baloldalon.

„Van egy olyanfajta küzdelem, amely helyileg, azokon a településeken van jelen, amelyeken a DK úgy érzi, hogy az országos erő és a helyi erőviszonyok alkalmasak arra, hogy a választásokon jó eredményeket érjen el, így az erejét nem az együttműködésre használja fel, hanem saját maga erősítésére” – mondta. Arra is rámutatott: ennek az a lényege, hogy nem lesznek előválasztások, ezért egyes településeken háttéralkuk fognak születni, ugyanis az EP-választásokon nem lesz közös listája az ellenzéknek, a helyhatósági választásokon viszont muszáj lesz együttműködniük, mert ilyen az önkormányzati választások logikája.

Szűkítenék Veres mozgásterét

„Legutóbb egy interjúban Dobrev Klára, a DK árnyék-miniszterelnöke is arról beszélt, hogy az EP-választásokon egyedül indulnak, azonban az önkormányzati választásokon együtt szeretnének működni, ezzel egyértelművé téve, hogy Gyurcsány Ferenc pártelnök embereit szeretné látni a nagyvárosok élén, hiszen az előbb említett háttéralkukban egyértelműen mindig a legerősebb párt fog magának kierőszakolni minél több pozíciót, ez látható Miskolcon is” – húzta alá. Az elemző azzal magyarázta ezt a jelenséget, hogy a DK ugyan lebegteti Veres Pál támogatását, de mégsem mondja ki azért, hogy a mozgásterét megszüntesse a regnáló polgármesternek.

„Ha a mozgástere megszűnik, azzal azt tudják elérni, hogy ebben a kilenc hónapban, ha újrázni akarna a választásokon, sem tudna, hiszen a következő hónapokban nem tud hatékonyan politizálni” – mutatott rá.

Célkeresztben a média

Az elemző szerint két lehetőség van: elérik, hogy saját polgármesterjelöltjük legyen a jövő évi választásokon, vagy megmarad, és beállnak Veres Pál mögé, akinek annyira beszűkítik a mozgásterét, hogy gyakorlatilag a háttérből ők irányítanak majd. „Sokszor helyi szinten még inkább igaz az, hogy nem a jobboldal ellen harcolnak, hanem a baloldali pártokkal küzdenek, egyenesen ledarálva őket” – hangsúlyozta.

Hozzátette: ennek része lehet egy ilyen „csata” is, ami a helyi médiában zajlik, hiszen egy helyi média mindig fontos erő egy választás során, így lényeges számukra, hogy az ő narratívájuk erősödjön helyi szinten is. Az elemző azt is hangsúlyozta, hogy egy önkormányzati médiacégnek közszolgálatinak kell(ene) lennie.