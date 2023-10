Több helyen várják az adományokat, mint eddig. Az élelmezési világnap október 16-án van, ez alkalomból már csaknem tíz éve újra gyűjt a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezete a Miskolci Egyetem főbejáratánál. Most a Mathias Corvinus Collegium (MCC) is csatlakozott a gyűjtéshez, így a Szemere utca 4. szám alatti telephelyükön is várják az adományokat.

Engel Dennis, a Miskolci Egyetem oktatója elmondta, az Amerikai Egyesült Államokból is jött pénz, amiből tartós élelmiszereket vesznek.

„Közzétettem közösségi oldalamon a gyűjtést, és otthoni barátaim reagáltak rá. De valójában idősügyi szervezetek is szoktak segíteni. Most ha valaki kétezer forint feletti értékben járul hozzá a gyűjtéshez, annak nagymamám receptkönyvét adom oda, amiben magyaros ételek vannak amerikai kivitelben” – mondta, majd hozzátette, a Miskolci Egyetemen kedden és szerdán délelőtt 9-től délután 2-ig várják a csomagokat, az avasi Tesconál pedig délután 4-től este fél 7-ig.

Tanító jellegűek is a gyűjtések

Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetének igazgatója szerint egyedül a Miskolci Egyetem csatlakozott az egyetemek harca az éhezés ellen elnevezésű kampányhoz országszerte.

„Évente kétszer gyűjtünk: tavasszal és ősszel. Rendszeresen jól sikerülnek ezek a szociális programok, amiknek nevelő hatása is van a fiatalok számára. Önkénteseink végzik a gyűjtést és ugyanők juttatják el a rászorulókhoz is az adományokat” – mondta.