„A protokoláris feladatokat az ember néha nehezen viseli, de ebben az esetben nagy örömmel jöttem” – árulta el dr. Büdi László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház orvosigazgató-helyettese. „Amikor ebben a vérzivataros időszakban minden irányból negatív hírek jönnek, vannak olyan emberek még a világon, akik önzetlenül tudnak segíteni. Minden tisztelet azoké, akik a hétköznapi gondjaikon felülemelkedve csöppségeinknek ilyen segítséget adnak! A gyerekeknek nagy szükségük van erre, hiszen a szerető családjuk köréből kikerültek. Amellett, hogy gyógyulnak, tanulnak is és készülnek az életre. Bár az egészségügyi dolgozók gondoskodnak róluk, de jó érzés nekik, hogyha kívülről is figyelnek rájuk.”

Közösségformáló gyűjtés

A Bosch miskolci kéziszerszámgyára jó lehetőségnek tartotta és azonnal örömmel csatlakozott az akcióhoz.

„Nagyon örültünk, amikor megkeresett minket az Észak-Magyarország ezzel a gyűjtési lehetőséggel” – fejtette ki Tóthné dr. Vankucz Marianna, a Bosch miskolci kéziszerszámgyárának a HR igazgatója. „Az adományunkat kollégáink gyűjtötték össze, akik egyébként kézi szerszámokat, fúrókat, csavarozókat, fűnyírókat szerelnek össze. Örülök mindig, amikor egy csapat össze tud fogni egy jó cél érdekében. Amellett, hogy számunkra jó érzés, hogy adhatunk, ez közösséget is kovácsol. Többünknek van gyermeke, úgyhogy megértjük, hogy milyen az, amikor különleges körülmények között kell teljesíteni, amit még egy betegség is tetéz. Ebben szeretnénk egy pici segítséget nyújtani.”

Ajándék, hogy adhattunk

Az Észak-Magyarország főszerkesztője azzal vezette be az alapvetően a jelenlévő gyógyuló gyermekeknek intézett mondandóját, hogy könnyű ott jónak lenni, ahol a másik partner, ebben az esetben a vármegyei kórház is korrekt.

Felemás érzésekkel jöttem. Nagy tisztelettel gondolok mindig a fehér köpenyre és nagyra tartom a magyar egészségügyet, de nem szeretek kórházba jönni még látogatóként sem. Az érem másik oldala viszont az, hogy boldogan jöttem, mert azt gondoltam, hogy jót teszek, jót teszünk veletek. Örömet okozunk és mosolyt csalunk az arcotokra és mint tudjuk a mosolygós ember az hamarabb gyógyul

– szólt Csákó Attila, az Észak-Magyarország napilap, a Borsod Online hírportál főszerkesztője. „Az olvasóink adományai vannak itt, a Bosch miskolci kéziszerszámgyára munkatársainak a hozzájárulása, illetve a saját kollégáinké - újságíróké, fotósoké, online editoroké, tördelőké, call centereseké –, tehát a Mediaworks Hungary Zrt. miskolci dolgozóié. Köszönet mindenkinek, aki részt vett a gyűjtésben, vagy munkát fektetett bele! Mindezzel szeretnénk hozzájárulni a tanulásotokhoz. Nektek most két fontos dolog van, amivel foglalkozni kell. Az, hogy minél előbb meggyógyuljatok, vagy javuljon a helyzetetek és az, hogy tanuljatok. Azért tanuljatok, hogy, amikor felnőttök olyan hivatást választhassatok, amiben kiteljesedtek és boldogok lesztek. Például lehettek orvosok, ápolók, vagy akár pedagógusok, olyan emberek, akik másokért sokat tesznek. Ti nap mint nap szembesültök vele, hogy mit is jelent ez, amikor segítenek nektek. Az adományunkban sok toll és ceruza van. Arra kérlek benneteket, hogyha a tanulás mellett van egy kis szabadidőtök, akkor rajzoljatok a családtagjaitoknak és a pedagógusoknak, akik foglalkoznak veletek, illetve az orvosoknak és az ápolóknak. Biztos vagyok benne, hogy nagyon fognak neki örülni. Amikor ideérkeztem, azt hittem, hogy én fogok ajándékozni, de most, hogy látom a csillogó szemeiteket, valójában én kaptam ajándékot. Kívánom nektek, hogy mielőbb gyógyuljatok meg és térjetek haza otthonaitokba!”

Nagyon sok éve gyűjtünk a GYEK-nek és minden alkalommal a szerkesztőségben adtuk át az adományunkat. Úgyhogy ez most külön öröm, hogy ide el tudtunk jönni és ilyen sok gyerek van

– osztotta meg Munkácsi Tünde, szerkesztőségi asszisztens. „Elég kevés akció volt nálunk az elmúlt időszakban, mert rengeteg a feladata mindenkinek. Viszont főszerkesztő úr a temérdek munkája mellett fontosnak tartotta, hogy az idén is megszervezzük a gyűjtést. Úgyhogy neki köszönhető, hogy ennyi ajándék összegyűlt és ismét el tudtuk hozni. Nagyon sok szép fejlesztő játék is van benne és remélem, hogy a tanuláson kívül, ezek kipróbálására is lesz lehetőség.”