Teljesen tönkretette az olaszliszkai komp kiszolgáló berendezését a Bodrogon a mostani árhullámmal érkező brutális mennyiségű uszadék és hulladék. A helyiek állítják: soha nem láttak még ekkora uszadék szigetet.

Kerekes Attila polgármester felsorolni is alig tudta a károkat: a kompköteleket tartó bakok a folyó mindkét oldalán eltörtek, a fém csörlőt elhajlította, annak a beton talapzatát felszakította a több tonnányi uszadék sziget.

Váratlanul érkezett a szemétáradat

Fotó: BSZA

Még a csörlőház is „megrokkant” egy kicsit, még az ajtaját sem lehet bezárni – tette hozzá a polgármester. Az uszadéksziget fennakadt a folyó felett átívelő kötélen, azt beleengedték a vízbe, így tudták elkerülni a további károkat – mondta.

Hozzátette: azonnal értesítették a folyó alsóbb szakaszán található települések polgármestereit, akiknek így már sikerült felkészülniük és elkerülniük a nagyobb bajt.

Az olaszliszkaiak figyelmessége valószínűleg kompok, hajók, csónakok sokaságát mentette meg a károsodástól.

Nem emlékeznek ilyenre

Kerekes Attila kiemelte: a révészük életének fél évszázada része a folyó, ugyanis édesapja is ezt a hivatást űzte, de nem emlékszik hasonló mennyiségű uszadékra a folyó ezen szakaszán. A komp kezelője szombat este volt a folyóparton, akkor még nyoma sem volt az uszadéknak, reggel azonban már a vízirendészet egyik munkatársa hívta telefonon a polgármestert, hogy kritikus mennyiségű uszadékhalmaz gyűlt össze a kompkötél előtt. Addigra viszont már komoly károk keletkeztek a komp infrastruktúrájában.

Megrongálta a berendezést

Fotó: BSZA

A polgármester egyelőre megbecsülni sem tudja a károkat, elsőként annak próbálnak utána járni, mit fedez a biztosításuk, a költségek ugyanis várhatóan meghaladják majd az önkormányzat lehetőségeit.

Azt azonban már most látja, hogy rengeteg munkával tudják csak helyreállítani a kompközlekedést. Pedig most is nagy szükség lenne a vízi járműre, ugyanis szarvasmarha tartók, az Aggteleki Nemzeti Park Munkatársai, valamint a fakitermelők is gyakran veszik igénybe a szolgáltatást. Az önkormányzat a kényszerű leállással komoly bevételtől esik el – fűzte hozzá Kerekes Attila.