Az „klasszikus” energiaitalok olyan italok, amelyek általában koffeint és szénhidrátokat tartalmaznak. Egyre népszerűbbek azok körében, akik fáradtnak vagy kimerültnek érzik magukat, és pillanatnyi felélénkülésre van szükségük. Fogyasztásuk mai napig vitatott, míg vannak olyanok, akik egy kávéhoz hasonlítják hatásukat, az egészségügyben dolgozók azonban nem tartják javasoltnak a fogyasztásukat. Az energiaitalok kiskereskedelmi forgalma évek óta szinte töretlenül szárnyal, ám míg korábban ez az italféleség elsősorban impulzuscikknek vagy prémiumkategóriás terméknek számított, manapság mindennapi fogyasztási termék lett belőle. Itthon nem került be a gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló rendelkezések tiltott termékei közé, vagyis az alkohollal vagy a dohánytermékekkel ellentétben továbbra is megvehetik a tizennyolc évnél fiatalabbak – amit sokan aggályosnak tartanak. Fontos leszögezni, ha valaki rendszeresen fáradtnak érzi magát, vagy energiaszintjének emelésére van szüksége, fontolja meg az egészségesebb alternatívákat, például a rendszeres alvást, kiegyensúlyozott étrendet és testmozgást. Az energiaitalokat nem szabad helyettesíteni az egészséges életmóddal és a megfelelő pihenéssel.

Fokozza az ébrenlétet

A koffein az egyik fő összetevő, amely energiát ad az italoknak. A koffein serkentő hatású, és fokozhatja a figyelmet és az éberséget. Az energiaitalok gyakran cukrokat vagy egyéb szénhidrátokat tartalmaznak, amelyek gyors energiát szolgáltathatnak. Néhány energiaital tartalmazhat aminosavakat és vitaminokat is, amelyeknek szerepe lehet az energiafokozásban és a szellemi teljesítmény javításában. Fontos azonban megjegyezni, hogy az energiaitalok fogyasztását nem szabad túlzásba vinni, mert negatív egészségügyi hatásokat okozhatnak. A szakemberek azt javasolják, hogy mértékkel fogyasszuk, és tartsuk be az ajánlott napi koffeinbevitelt.

A gyermekek körében is népszerű

Egyre többen posztolnak és foglalkoznak a témával, miszerint az iskolák előtt reggelente azt látják, hogy a gyermekek különböző márkájú energiaitalokat fogyasztanak. Sok szülő nem örül ennek és több intézmény is küzd a fogyasztás ellen, több iskolában tilos a fogyasztásuk, amelyeket az intézmények saját házirendjükben szabályoznak, de a probléma legfőbb okozója az, hogy a gyermekek intézményen kívül fogyasztják ezeket az italokat és mivel semmi nem tiltja a fogyasztásukat, így teljesen legálisan.

A gyermekek számára veszélyes lehet

Dr. Stunya Edina gyermek háziorvos portálunknak elmondta, ő is azt tapasztalja, hogy egyre több gyermek fogyaszt energiaitalt.

„A legfőbb probléma a gyermekek esetében, hogy a magas koffeintartalma és az adalékanyagi is túlpörgetik őket, és alvászavar léphet fel esetükben” – mondta. Hozzátette: tapasztalatai szerint a fiatalok nem tudják a határt, és 18 év alatt teljes mértékben ellenjavalt a fogyasztása. „Gyakran érkezik egy gyermek fejfájásos panaszokkal, és miután kikérdezzük, az derül ki, hogy rendszeres energiaital fogyasztó” – mutatott rá. Azt is megosztotta a szakember, hogy a pácienseket úgy próbálja prevencióra bírni, hogy valamilyen hozzájuk közelálló példával, vagy megdöbbentő ténnyel szembesíti őket. „Ilyen például, ha egy lánnyal közlöm, hogy sokkal hamarabb fog megöregedni, mint az átlag, ilyenkor általában kissé elgondolkodnak” – hangsúlyozta. A szakember azt is elmondta, hogy az energiaital túlzott fogyasztása szorongást, idegességet, gyors szívverést, magas vérnyomást is okozhat. „A koffein mennyisége egy energiaitalban jelentősen magasabb lehet, mint egy átlagos csésze kávéban vagy teában” – szögezte le. Arra is rámutatott, hogy sok energiaital magas cukortartalommal rendelkezik. „A magas cukorfogyasztás hozzájárulhat az elhízáshoz, a cukorbetegség kockázatának növekedéséhez, és hosszú távon károsíthatja az egészséget” – mondta.