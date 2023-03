A kiskorúak ne vehessenek korlátlanul energiaitalt, szeretné elérni a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak). Ezeket a termékeket a jövőben kizárólag a nemzeti dohányboltokban lehessen kapni, ahová a törvény értelmében 18 év alattiak nem mehetnek be. A családszervezet hangsúlyozta: az energiaitalok a koffeintartalmuk miatt fizikailag és mentálisan is károsak a gyermekeknek, ráadásul függőséget okoznak, és a magas cukortartalom miatt az elhízás kockázatát is növelik.

Vesekárosodás

– Egyetértek a Ficsak kezdeményezésével – jelentette ki dr. Török Lajos, miskolci, házi gyermekorvos. – Az energiaitalnak ugyanis olyan összetevői vannak, amelyek a fejlődő szervezetre károsak, főleg, ha nagy mennyiségben fogyasztja a gyerek. Léteznek magas fehérjetartalmú energiaitalok, amelyek kifejezetten károsak a vese működésére. A magas koffeintartalom pedig különböző idegrendszeri gondokat okozhat. Akár a mérgezésig is eljuthatnak a fiatalok, ha korlátlanul isszák az energiaitalt, mert gyakran nem érzik, hogy hol a határ. Tehát kifejezetten káros, ha nincs kontroll. Reggel isznak egyet, aztán el is felejtik, isznak egyet később, aztán amikor edzésre mennek, bedobnak még egyet. Úgy érzik, jó hatással van rájuk, mert felspannolja őket, frissnek érzik magukat, azonban a szervezet közben károsodik. Volt már olyan betegem, akinek súlyos vesekárosodása lett az energiaital túlzott fogyasztásától és a különböző energiaporok használatától, amelyet a testépítő szalonokban vesznek a fiatalok. Komoly fejtörést okozott, mire kiderítettük, hogy mitől lett a tinédzsernek veseműködési zavara – idézte fel az esetet a gyermekgyógyász.

Magas cukortartalom

Hangsúlyozta: több energiaitalnak a cukortartalma is magas, ami szintén nem használ a szervezetnek. A koffeintől pedig a gyerekek felpörögnek, ami magatartási problémákat, tanulási és figyelemzavart, sőt mozgászavart is okozhat. De van olyan gyerek, akinél az energiaital épp ellenkező hatást vált ki.

– Sajnos, én is látom, hogy amikor egy-egy középiskola előtt megyek el, akkor a diákok kezében ott van a közeli kisboltban vásárolt energiaital. Tudok olyan általános iskoláról, ahol a pedagógusok kiírták, hogy tilos az intézménybe energiaitalt vinni és ott fogyasztani. Sőt a büféből száműzték a magas cukortartalmú italokat és az egészségtelen ételeket. Ez nagyon helyes – állapította meg dr. Török Lajos.

Tiltás helyett

Dr. Zacher Gábor toxikológus szerint azonban szakmailag nem az a jó megoldás, ha megtiltjuk az energiaitalok vásárlását a 18 év alattiaknak. Lapunknak nyilatkozva jelezte: attól, hogy tiltunk valamit, nem oldja meg a problémát. Az energiaitalról mindenkinek a koffein jut az eszébe, de ha egy 15 éves fiatal bemegy a kávézóba, és kér egy lattét, akkor minden gond nélkül kiszolgálják, pedig abban is van koffein. Lehet, hogy több is, mint egy doboz energiaitalban. Sőt a drogériában koffeintablettát is bárki vásárolhat, ami 100 milligramm koffeint tartalmaz.

– Az energiaitallal igazából két probléma van. Az egyik, amikor egészen fiatalok fogyasztják, pedig 14 éves kor alatt senkinek nem javasoljuk. A másik a magas cukortartalom. Ez sokkal aggasztóbb, mint a koffein. A gyerekek és fiatalok körében is magas az elhízottak aránya, nemcsak felnőttek körében. Véleményem szerint a felvilágosításra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Az üzenetnek nem arról kellene szólnia, hogy az energiaital ilyen vagy olyan káros, és ha megiszol ötöt vagy hatot, akkor epilepsziás rohamot kapsz. Van egy jó mondatom, ami megoldás lehet: 1 L igyál! Így leírva. Azért ez, mert a tiltás nem vezet eredményre. Tudjuk jól, hogy hiába írták rá a cigarettásdobozokra például, hogy a „dohányzás rákot okoz”, mert a 15-16 éves fiatalok nem foglalkoznak azzal, hogy mi lesz 20 év múlva. Lesz-e érszűkületük, ami növeli a stroke vagy a szívinfarktus kockázatát, kialakul-e náluk a tüdőrák. Ne a tiltást helyezzük előtérbe, hanem a felvilágosítást! Az energiaital nem ördögtől való, de megvan a helye – hívta fel a figyelmet a toxikológus.

A szülők támogatják

Több szülőt is megkérdeztünk, helyeselnék-e, ha energiaitalt csak 18 éven felüliek vásárolhatnának. A legtöbben ezt jó megoldásnak tartanák, bár hozzátették, a cigarettához és a alkoholhoz is hozzájutnak a tizenévesek. A szülőknek nagy szerepük van abban, hogy tájékozódjanak, és beszélgessenek el a gyerekükkel, hogy milyen károkat okozhat a fiatal szervezetben az energiaital és más káros, élvezeti szerek, hangsúlyozta az egyik édesanya.