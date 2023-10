Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Magyarország második legnagyobb vármegyéje. Az Északi-középhegység és az Alföld találkozási pontján fekszik, így a vármegye északi részei hegyvidékkel tarkított – az ország legmagasabb csúcsaival és legmélyebb barlangjaival –, déli részei pedig laposak, síkak. Emellett sok középkori várral, Árpád-kori templommal és fényűző palotával rendelkezik. Innen származik a tokaji aszú, a világ egyik legrégebbi bora. Ez volt az a bor, amelyet XIV. Lajos francia király „a borok királya, a királyok bora” becenevén emlegetett.

Miskolc az Észak-Magyarországi régió központja és az ország negyedik legnépesebb települése illetve a második legnagyobb belterülettel rendelkező város Magyarországon Budapest után. Miskolc Magyarország egyik legjelentősebb ipari központja. A hagyományos nehézipari és élelmiszeripari ágazatok mellett ma már jelentős szerephez jutnak a modern elektronikai, járműipari és vegyipari cégek is a város gazdaságában. A rendszerváltás óta kulturális és idegenforgalmi szerepét igyekszik erősíteni; ebből a szempontból főbb látványosságai közé tartoznak a Miskolctapolca Barlangfürdő, a Diósgyőri vár, és a lillafüredi Palotaszálló.

November második napján a Miskolci Egyetem Üvegcsarnok A/4 épülete ad majd helyet az OGEX23 programjainak, ahol akár egyedül, barátokkal vagy családosan is érkezhettek egy kis lazítás gyanánt. Találtok majd a helyszínen retro gaming sarkot, gamer múzeumot, valamint videójátékokat töménytelen mennyiségben. Ha viszont nagy szerelmed a társasjáték, akkor arra is lesz lehetőséged, mert sok különböző társassal is készül a Gaming Expo. Emellett lehetőségetek van kormány mögé pattanni és szimulátorokban kipróbálni magatokat.

Egy kis ízelítő a tavalyi rendezvényeken készült fotókból.