A GreenPlan-VRCK élvonalbeli férfi röplabda csapatánál elsősorban magyar játékosokkal erősítenének a holtszezonban.

A magyar bajnokságban az ötödik helyen végzett, míg a Magyar Kupában ezüstérmes lett a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda csapata. Az észak-borsodi együttes szűk egy éve jelentősen átalakult, hiszen szinte a teljes keret távozott a klubtól. Az építkezésbe a régi-új vezetőedző, Toronyai Miklós vágott bele.

– Részben a kényszer hozta a fiatalítást, részben egyébként is el akartunk indulni ezen az úton, amiről tudtuk, hogy nehéz, hogy nem megy egyik pillanatról a másikra – kezdte a szakvezető. – Teljesen más, amikor úgymond kész, a sportág minden alapvető dolgát ismerő játékosokkal dolgozik együtt egy edző, vagy olyanokat kell tanítgatni, nevelgetni, akik még nem kész röplabdázók, pályafutásuk elején járnak, és ebből adódóan nincsenek még ,,azon" a szinten. A közönségünk az ezt megelőző időszakban inkább ahhoz volt szokva, hogy profi, hosszú ideje röplabdázó játékosaink vannak, akik hozzák a sikereket, s nem biztos, hogy mindegyikük maradéktalanul megérti az elkezdődött folyamatot. De, legalábbis úgy éreztük a szezon során, hogy ezzel semmilyen probléma nem volt, mi magunk is tudtuk, és a szurkolóink is tudták kezelni azt, amikor nem várt vereségek csúsztak be.

Holtpont, rosszkor

A koncepcióval kapcsolatban a barcikai tréner (aki negyedik szezonját tudta le vezetőedzőként a klubnál) az alábbiakat is elmondta:

– Mindegyik évad új, más volt valamilyen szempontból. A munkában vannak azért állandó elemek, de amint mondtam, más módszert, hozzáállást kíván egy fiatal srác, jobban kell vele pszichés téren is foglalkozni – tette hozzá Toronyai Miklós, akit ezután arról kérdeztünk, hogy melyek voltak a legszebb, és a kevésbé szebb pillanatok a mögöttük hagyott mintegy nyolc hónapban. – Pozitív élményből szerencsére volt több is: az első, amikor Budapesten megvertük azt a Pénzügyőrt a bajnoki alapszakasz elején, amelynél még ott volt Cameron és Rása is, az akkori PSE még egy erős, kemény ellenfél volt, nagy értéke volt az akkori győzelemnek. És persze nem hagyhatom ki a kupamenetelést, a Debreceni EAC-val, és a Pénzügyőrrel szembeni továbblépésünket, a negyeddöntőben, valamint az elődöntőben, egyaránt aranyszettel. Így jutottunk el a fináléba, ahol a Kaposvár az első két szettet simán megnyerte, de utána óriásit játszott a csapat, akár mi is nyerhettünk volna 3:2-re – de végül a Fino győzött ilyen arányban. Vártam, biztos voltam abban, hogy lesz holtpont, ez a mi esetünkben a legrosszabbkor érkezett el, a bajnoki negyeddöntőben alulmaradtunk a MAFC-cal szemben. Volt lehetőségünk túlteljesíteni a szezon előtt megfogalmazott célt – ami a legjobb hat közé jutás volt –, persze fájt, hogy csak az ötödik helyért játszhattunk, de a hajrára újra össze tudtuk kapni magunkat.

Négy már biztos

Ami a VRCK keretét illeti: Óhidi tavaly két évre szerződött a vegyészvárosba, így az ő maradása nem volt kérdés, de már bejelentették azt is a klubnál, hogy a válogatott liberó, Kiss M. szintén Barcikán folytatja, miként Cziczlavicz és Garan is. A VRCK-t három légiós erősítette az idényben: az azerbajdzsáni feladónak, Roman Gursky-nak otthoni, és orosz ajánlata is van, a cseh szélső ütő, Jan Jirásek – a fejlődése érdekében – szeretné kipróbálni magát magasabb szintű bajnokságban, amit megértenek, míg az ukrán center, Bohdan Velychko minden jel szerint távozik. Azonban még lesz más is, aki nem Vegyész mezt fog húzni magára a 2024/2025-ös szezonban.

– Természetesen nézelődünk a piacon, hiszen jövőre az eddigi három helyett négy külföldi lehet a pályán, de prioritás, hogy lehetőleg magyar játékosokkal kössünk szerződést – avatott be a részletekbe Toronyai Miklós. – Zajlanak a beszélgetések, a tárgyalások, úgy az újak, mint a szerződéshosszabbítások ügyében, nem kell sietnünk, időben nem állunk rosszul. A klub honlapján, a közösségi platformjainkon közzé tesszük a változásokat, a híreket.

Hat plusz kettő

A GreenPlan-nél természetesen nem állt még le az élet, hiszen például a napokban négy felnőtt kerettag játékossal az U20-as országos döntőn szerepeltek, ahol az 5. helyen végeztek. Aztán érdekeltek a felnőtt válogatottnál is jó páran, amely Eb-selejtezőre készül, illetve az U22-es válogatottnál, amely a korosztályos Eb-n szerepel majd július 9. és 14. között Hollandiában, és amelynek a szövetségi edzője éppen Toronyai Miklós.

– Júniusban teljes szünet lesz a játékosok számára, és bár most még nem tudjuk mikor indul a következő szezon, 6+2 hetes felkészülést tervezünk. Az elején a válogatottbeli feladatok miatt még vélhetően nem leszek itthon, de Dudás Tamás erőnléti edző, illetve Vass Renátó másodedző majd megfelelően el fogja végeztetni a munkát a keret jelenlévő tagjaival – sorolta Toronyai Miklós, akinek határozatlan idejű kontraktusa van az észak-borsodi klubbal. MI

