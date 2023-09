A kortárs magyar költészet „határtalanságáról”, a vers internetes térhódításáról, az énekelt versek népszerűségéről, a vers és a zene kapcsolatáról is szó esett azon a sajtótájékoztatón, melyen az idei programot ismertette Papp Ferenc, a Rimay János Alapítvány kuratóriumának elnöke, Somorjai Lehel, az alapítvány kuratóriumának tagja, a Mintha zenekar vezetője és Kürti László, a Mátészalkán élő, Rimay János-ezüstéremmel és Balassi Bálint-emlékkarddal is kitüntetett költő.

A fesztivál névadója

A kortárs magyar költészetet igyekszik népszerűsíteni a Rimay János Alapítvány, de a velünk élő költők munkásságának bemutatása előtt mindig felvetődik a kérdés: miért lett a fesztivál névadója a közel félezer éve élt költő. Az is elgondolkodtató, hogy a ma már Szlovákiához tartozó Alsósztregován született, Divényben hunyt el Rimay János, tehát nógrádi költőként tartjuk számon, mégis ő lett a zempléni, sárospataki központtal rendezett fesztivál névadója

A kérdések kapcsán Papp Ferenc, a Rimay János Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta: a költő születésének és halálnak helyszíne miatt valóban Nógrádhoz köthető, de mivel Trencséntől a Nyírségig nagyon sok helyen megfordult Rimay János, ő inkább a Felső-Magyarországhoz való kötődését hangsúlyozná. „Balassa Bálint barátjaként, költőtársaként ezen a vidéken is járt. De nem emiatt a lehetséges helyi kötődés miatt lett a fesztiválunk névadója – fogalmazta meg Papp Ferenc. – Leginkább az életpéldája, a munkássága miatt kell figyelnünk rá. A fennmaradt verseinek, levelezésének köszönhetően rácsodálkozhatunk azokra az örök kérdésekre, amelyek őt is foglalkoztatták és a mai költőket, a XXI. század emberét is érdeklik.”

A Kárpát-medence minden szegletéből

A Rimay Költészeti Fesztiválra az idén is a Kárpát-medence minden szegletéből érkeznek költők. Felvidékről Mihályi Molnár László és Tóth Zoltán, Kárpátaljáról Vári Fábián László és Kopriva Nikolett, Erdélyből Lövétei Lázár László, Délvidékről Tari István, a mai Magyarországról pedig Serfőző Simon, Fecske Csaba, Finta Éva, Kemény István, Kürti László és Oláh András. Jönnek verséneklők, fellép a Mintha zenekar, a Sebő együttes és Sebestyén Márta is. A különböző programok, az író-olvasó találkozók, a rendhagyó irodalomórák, a verses-zenés műsorok Sárospatakon, Tokajban, Felsőzsolcán, Kisvárdán és Mátészalkán, valamint a felvidéki Kassán és Királyhelmecen lesznek.

A sajtótájékoztatón Kürti László költő beszélt arról, hogy természetesen a vers, a költészet népszerűsítése miatt fontos ez a fesztivál, de nemcsak az olvasókkal találkozhatnak a költők, hanem néhány napot együtt tölthetnek, megismerhetik egymást, közös programokon vehetnek részt. Az internet térhódítása kapcsán elhangzott az is, hogy a közösségi oldalakon is népszerűek a versek, bár ott inkább a rövidebb írások a népszerűek, viszont a könyvet semmi nem helyettesítheti igazán.

A vers és a zene egy tőről fakad. Ennek kapcsán Somorjai Lehel kuratóriumi tag, a Mintha zenekar vezetője elmondta, hogy az együttesük több költő, így például Fecske Csaba és Serfőző Simon verseit is megzenésítette. A mostani fesztivál irodalmi rendezvényein igyekeznek az elhangzó művek hangulatához illeszkedő zenével megerősíteni a költők szavát, vagy éppen oldani a feszültségeket, közben időt adni a felvetett témák, érzések átgondolásához. Az idén a fesztivál keretében szeptember 15-én, pénteken délután 5 órától ad önálló koncertet a Kisvárdán a CoffeeTeaArea Kávézó és Teaházban a Mintha zenekar. Ugyanekkor kezdődik Felsőzsolcán a Bárczay-kastélyban a Sebő együttes és Sebestyén Márta koncertje.

Megnyitó: jövő hétfőn

A III. Rimay Költészeti Fesztivál ünnepélyes megnyitója 2023. szeptember 11-én, hétfőn délután 5 órakor kezdődik a sárospataki Rákóczi-vár lovagtermében. Köszöntőt mond: Papp Ferenc, a Rimay János Alapítvány elnöke. Megnyitja: Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke.

Szeptember 12-én, kedden délelőtt 9 órától a sárospataki Bodrog Hotel konferenciatermében a határainkon túli mai magyar költészetről tart előadást Tari István (Óbecse, Délvidék), Lövétei Lázár László (Csíkszentdomokos, Erdély) és Mihályi Molnár László (Szepsi, Felvidék). Délután 5 órától irodalmi találkozó lesz Kassán (MaJel–Rovás Központ, Erzsébet u. 42.) és Királyhelmecen, a Mailáth József Múzeumban.

Szeptember 13-án, szerdán délelőtt a találkozó résztvevői felkeresik a füzéri várat, ahol Rudolf Mihály DLA, Ybl-díjas építész, a vár felújításának tervezője fogadja a vendégeket, és bemutatja a XIII. századi eredetű épületegyüttest. Délután 5 órától Tokajban a Németi Ferenc Városi Könyvtárban és Mátészalkán a Képes Kávéházban lesz író-olvasó találkozó.

Szeptember 14-én, csütörtökön délelőtt 9 órától Vári Fábián László író, költő, műfordító, néprajzkutató, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának vezetője a kárpátaljai mai magyar költészetről tart előadást a sárospataki Bodrog Hotel konferenciatermében. Aznap délelőtt a Sárospataki Árpád Vezér Gimnáziumban és Kisvárdán a Bessenyei György Gimnázium dísztermében, délután 5 órától pedig Felsőzsolcán a Bárczay-kastélyban lesz író-olvasó találkozó.

A fesztivál díjait Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj–Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke adja át a szeptember 14-én, csütörtökön este 7 órakor kezdődő fesztiválzáró ünnepségen a sárospataki Bodrog Hotel konferenciatermében.

A találkozó tiszteletére megjelent a résztvevők verseiből összeállított antológia is.