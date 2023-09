Az EuroSkills versenyek már évtizedek óta jelen vannak a magyar szakképzés fejlesztése és a tehetséggondozás témakörében. 2018-ban például Budapesten rendezte az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az mindenki szerint az eddigi legjobb Euroskillst, akkor hazai pályán a magyar fiatalok 3 arany, 3 ezüst, 3 bronz, valamint 8 kiválósági érmet szereztek, ezzel a nemzetek versenyében a 4. helyen végeztek. Ekkor volt miskolci versenyző Varholik Dávid, aki ápolás és gondozás szakmában második helyezést ért el. Ezzel Európa ezüstérmes ápolója lett – idézte fel Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Bokik) elnöke, aki mint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) oktatási és képzési alelnöke a magyar delegáció vezetője volt az idei versenyen.

Várakozáson felül

Minden várakozáson felül szerepeltek a magyar fiatal szakemberek idén is a szakmák Európa-bajnokságán, 5 arany, 1 ezüst és 4 bronzérem rendkívül komoly teljesítmény az erős európai mezőnyben. Magyarországnyolcadik alkalommal vett részt a Szakmák Európa-bajnokságán, a EuroSkills Gdansk 2023 versenyen, melyen 32 országból 576 fiatal szakember mérte össze tudását 42 hivatalos versenyszámban és 1 bemutató szakmában. A EuroSkills Gdansk 2023 Európa-bajnokságon 22 versenyszámban 26 fő versenyző képviselte hazánkat, melyből 1 bemutató szakmában (szoftverfejlesztő) 1 fő magyar versenyző mérette meg magát.

Tehetségesek sora

Bihall Tamás (balra) személyesen jelen volt Gdanskban

Bihall Tamás a versenyről elmondta: "Elképesztő tehetséges, céltudatos, ezt az egész versenyt abszolút a helyén kezelő fiatallal találkoztam, azokkal is akik nem feltétlenül nyertek, tehát a teljes magyar csapatra igaz ez. És azt is kell tudni, hogy nyilván három fontos szereplő kell a sikerhez, kell egy jó iskola, ahol a tanulót kiemelik, felkészítik, kell egy jó szponzor, aki a szakmai tudás gyakorlati részét, eszközöket, esetleges anyagi juttatásokat is biztosítja és kell a gyerek, aki nyilván rengeteg munkát rak bele, hogy jól sikerüljön. Mindezt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fogja össze, rengeteg feladat, rengeteg munka van ezzel, de az eredményre nagyon büszkék lehetünk. Most borsodi versenyzőnk nem volt, de a centrumok vezetőivel azon dolgozunk, hogy ez változzon és minden éveben egy-két fiatal helyet kaphasson a magyar csapatban – hangsúlyozta az elnök. - Hiszen ez a nemzetközi megméretés mint példa az egész magyar szakképzésre pozitív hatással van..."