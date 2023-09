Hét ország 45 egyesülete mérte össze tudását augusztus 24-27. között a World Championship of Majorette -Sport & Merry Majorette International Cup-on, Horvátországban, amelyet Opatijában rendeztek meg - tudtuk meg Dudás Ágnes csoportvezettőlő. Legtávolabbról a dél-afrikai csapatok érkeztek, akik fergeteges előadással ajándékozták meg a közönséget a nyitó és záró ceremónia alatt.

Összesen 28 produkció

A Premier Alapfokú Művészeti Iskola és a Miskolci Kulturális Központ fenntartásában működő Miskolci Mazsorett Sportegyesületet három csoport képviselte a megmérettetésen. Kadet, junior és senior korcsoportban összesen 28 produkcióval léptek a miskolci lányok a nemzetközi zsűri elé. Az együttes tagjai augusztus elejétől folyamatosan készültek, hogy legjobb formájukat mutathassák meg a világversenyen, melyre a Magyar Mazsorett Szövetség által június elején megrendezett Magyar Bajnokságon szereztek kvalifikációt. Az idei világbajnokság volt a legsikeresebb az együttes életében, hiszen 17 versenyszám dobogós helyezést ért el, melyből 7 arany, 8 ezüst, 2 bronzérem. Két különdíjjal is megjutalmazták az együttest. Zászlós senior csapatuk kapta a „Legmagasabb pontszámot elért csapat” különdíját, valamint Farkas Fédra táncosukat „Minden kategóriában azonosan magas szintű munkájáért” jutalmazták. Minden táncosukra és eredményükre büszkék, azonban szeretnék kiemelni, hogy zászlós kategóriában minden formációt a miskolci lányok nyertek. Junior és senior korosztályban nagy csapatban, valamint miniformációk kategóriában is a miskolciak bizonyultak a legjobbnak. Tradicionális botos szóló kategóirában, senior korosztályban az 1. és 2. helyezést is az együttesükben táncoló lány nyerte.

A lányok és a csoportvezetőik (Dudás Ágnes, Kócziné Rózsa Ildikó, Kovács-Mogyorós Zsuzsa) szorgalmas és kitartó munkája és a szülők támogatása nélkül nem érhették volna el ezeket a szép eredményeket. A világbajnokságon bemutatott produkciók megtekinthetőek lesznek szeptemberben Miskolc különböző kulturális rendezvényein. Az együttes szeptemberben induló csoportjaiba pedig szeretettel várják óvodáskortól az új jelentkezőket – mondta el a csoportvezető.