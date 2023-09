A véradásra egyébként 18 óráig van lehetőség.

Fontos dolgok!

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos a véradás, mennyire nagy szükség van a biztonságos vérkészítményekre. Éppen ezért a különleges közösségi esemény célja volt az is, hogy új véradókat toborozzon, valamint a meglévőket is aktivizálja, felhívja a figyelmet az önkéntesség és a segítségnyújtás fontosságára, emellett pedig betekintést nyújtson a légimentők nem mindennapi munkájába is.

Cél, hogy minél több emberhez eljusson nemcsak a véradás üzenetének fontossága, de a lehetősége is, hiszen ennek köszönhetően menthetnek életet a légimentők is, éppen ezért rendkívül fontos, hogy megfelelő mennyiségű vérkészítmény álljon rendelkezésre minden légimentő bázison!