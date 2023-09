A kiadvány 75 éttermet mutat be, egy olyan konyhát is beleértve, amely most nyerte el a Michelin Green Star elismerést, egy másikat, amely Bib Gourmand minősítést kapott, valamint 14 további újonnan ajánlottat. A Big Gourmand listára idén először az encsi Anyukám Mondta is felkerült, visszafogott árakkal társított kiváló konyhájukért.

Az ajánlott éttermek között pedig a tarcali Bobajka szerepel. Varjú Imre, az étterem séfje, egy évvel ezelőtti céljait így foglalta össze a Borsod Online-nak: „Az a cél, hogy ott legyünk a vidéki topéttermek között és egy desztinációs cél legyünk, hogy az emberek az éttermünk miatt akarjanak idejönni, és aztán persze egyenek egy jót nálunk” – mondta akkor.