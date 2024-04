Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület keretein belül működő Magyar Nótaszerzők és Énekesek Észak-Magyarországi Csoportja április 19-én rendezte meg általános iskolás korú gyermekek számára a magyar népdal- és nótaversenyt.

A kötelező népdal mellett három szabadon választott népdalból vagy magyar nótából álló csokrot kellett előadni a versenyzőknek. Maga a megmérettetés nem minősítéses, hanem korosztályonként és kategóriánként választja ki a zsűri a három legkiválóbb nevezőt.

Ez a verseny igazán komoly kihívás elé állítja a diákokat, hiszen összesen négy dalt énekelnek, a korcsoportok pedig meglehetősen tág határok között mozognak, hiszen a teljes alsó tagozat egyben versenyzik 1.-től 4. osztályig, a felső tagozat pedig 5.-től 8. évfolyamig. Jenei Ajna, Gelsei-Jaczkó Vendel és a Nyékládházi Tavirózsák csoport képviselte Nyékládházát.

Mindannyian kimagaslóan szerepeltek, Jenei Ajna 1. helyezést ért el az alsó tagozatos egyéni kategóriában, a felső tagozatosok korosztályuk legfiatalabbjaiként elismerő emléklapban részesültek. Az együttes tagjai: Hortobágyi Anna, Szabó Abigél Veronika, Zsiga Levente, Sipos Boglárka és Gelsei-Jaczkó Vendel.

Csillogó minősítések

Április 24-én ünnepelték a magyar népviselet napját. Talán nem véletlen, hogy erre a napra szervezett a Kistokaji Általános Iskola minősítéses népdaléneklési versenyt, melyen ismét kiemelkedően szerepeltek Berecki Zita tanárnő tanítványai. A megmérettetés anyaga két szabadon választott, különféle hangulatú, az adott életkorhoz és egyéni adottságokhoz illő népdal volt.

A népes és nívós mezőnyben több mint 80 általános iskolás korú diák mutatta be műsorát. A zsűri az értékeléskor nagyon sok szempontot vett figyelembe, zenei, énekesi és komplex előadói attitűdök, dalválasztás; továbbá a véleményezés kiterjedt a megjelenésre, viseletekre is.

Ezúttal is nagyon szép eredményekkel büszkélkedhettek a nyékládházi diákok: Jenei Ajna kiemelt arany minősítést, Páll Dorka kiemelt arany minősítést, Alaxay Zsófia ezüst minősítést, Sipos Boglárka ezüst minősítést és Miskolczi Magor ezüst minősítést érdemelt ki.