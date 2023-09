A műsor a hatodik évadát éli, hétről hétre mutat be két szálláshelyet, amire a közönség szavazhat. Az északkelet-magyarországi régióból hatan jelentkeztek a megmérettetésre, közöttük két Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hotel is van: a miskolctapolcai Calimbra Wellness és Konferencia Hotel, valamint a Sárospatak mellett található Hotel Kőporos Hercegkút. Szeptember 24-éig lehet szavazni az említett szálláshelyekre. Vasárnap aztán megismétlik az adást délelőtt 11:20-kor. Jövő héten pedig a hatból kell kiválasztani a legjobbat, ami ekkor megkapja a Hónap Hotele címet. Év végén ők versenyeznek majd a második helyezettekkel együtt, hogy melyikük érdemli meg az Év Hotele elismerést. A szavazók között értékes ajándékokat sorsolnak ki.

A Calimbra Wellness és Konferencia Hotelben 41 kétágyas szoba, 8 apartman és 1 akadálymentesített szoba várja a vendégeket. Simon-Rácz Anett szállodaigazgató elmondta, tíz éve üzemelnek Miskolcon.

"Kíváncsiak voltunk arra, mennyire kedvelik a vendégek a mi szállodánkat, mert a városból is sokan járnak wellnessrészlegünkre. Úgy gondoltuk, ezzel a versennyel tudjuk népszerűsíteni Miskolcot és a térséget is. Rendelkezünk beltéri és kültéri medencével is, úszóknak és pihenőknek egyaránt, hiszen van jakuzzink, mediterrán hangulatú napozóteraszunk, valamint szaunáink (finn és infra) és sóbarlangunk. Vendégeink nagy része főként belföldről érkezik hozzánk, külföldről pedig inkább a környező országokból: Szlovákia, Csehország és Románia" – sorolta.

Hercegkút éke

A Hotel Kőporos Hercegkút a zempléni hegyvonulatok festői panorámájával várja vendégeit, akik rendelkezésére áll hangulatos borozó, szauna, jakuzzi, valamint kültéri dézsafürdők. A szálloda 11 modern berendezésű dizájnos szobával rendelkezik, közülük az egyik földszinti és akadálymentesített. Székely Zoltán ügyvezető elmondta, teljesen új a hotel. "Szerettük volna megmérettetni magunkat rögtön az indulásunk elején. Jelenleg nyolcvan százalékban belföldi vendégeink voltak, de jöttek Németországból, Kínából és Angliából is, akik üzleti partnerei a közeli borászatoknak" – mondta.