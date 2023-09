Időközben a HEBOSZ már reagált is és jelezték: oxigénhiányos állapot alakult ki, ez okozta a problémát.

„2023. szeptember 20-én és 21-én lehetett az az időpont amikor a Rakaca tóban oxigénhiányos állapot alakulhatott ki. Az elpusztult halak tömegesen 21-én és 22-én jelentek meg a víztározó felszínén. Döntően a süllők pusztultak, de találtunk balint, és keszeget, kisebb mennyiségben. A halpusztulást szeptember 22-én jelentettük, a B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivatalnak az Északmagyarországi Regionális Vízműveknek (ÉRV Zrt.), valamint értesítettük a MOHOSZ-t is. Szeptember 22-én a vármegyei kormányhivatal munkatársai a tározó két pontján is vízmintát vettek, míg az ÉRV Zrt. kollégái szintén két különböző helyszínen mérték meg a víz oldott oxigénszintjét. A műszer a gát közeli területen mutatott alacsony oldott oxigén szintet. A hétvégén további halpusztulást nem tapasztaltunk. Szeptember 25-én elpusztult hal már nem volt látható, köszönhető a szövetségünk, és az Észak-magyarországi Horgász Egyesület halőreinek. Köszönet azoknak a horgászoknak is akik minden kötelezettség nélkül felajánlották segítségüket az elhullott halak begyűjtésében. Halőreink minden nap mérik a vízben lévő oxigén szintet, amely, ha lassan is, de folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Újabb halpusztulást nem tapasztaltunk".