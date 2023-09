Ahogy beszámoltunk róla, a nyílt utcán lövöldözött egy férfi Sajószentpéteren péntek délután. Egy rémült szemtanú vette videóra a leszámolást. A felvételen látszik, hogy a balhézók az autók között rohantak a forgalmas úton, így rontott egymásnak két család. Szerszámnyelek is vannak a kezükben, azzal fenyegetik egymást, de a gázriasztó fegyver is jól látható, amiből több lövést is leadtak.