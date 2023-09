Az egyik legnagyobb videómegosztó oldalon kezdtek el terjedni videók arról a konfliktusról, amely pénteken történt Sajószentpéteren. A felvételeken az látható, hogy két család egymásnak esik a forgalom kellős közepén, különböző szerszámokkal és gáz-riasztó pisztollyal. Az autósok, de még egy menetrendszerinti busz is megállásra kényszerült az események miatt. A rendőrök nem sokkal később a helyszínre értek és közbeavatkoztak. A közösségi médiában többen kifogásolták, hogy a rendőrök „milyen nyugodtan” kezelték a helyzetet.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Janasóczki Attila sajtószóvivő elmondta a boon.hu-nak, hogy két Szin, illetve Szinpetri településeken élő család tagjai utaztak keresztül járművükkel Sajószentpéteren szeptember 8-án.

„A két család között már egy régebb óta tartó haragos viszony van, és amikor a sajószentpéteri Kossuth úton mindkét autó megállt, akkor az egyik járműből kiszálló férfiak szerszámnyeleket vettek elő, az egyikőjük betörte az ellenérdekű család autójának szélvédőjét, illetve több lövést is leadtak egy gáz-riasztófegyverrel” – mondta. Rámutatott: a konfliktus során orvosi ellátást igénylő sérülés nem történt.

„A járőrök néhány percen belül megjelentek a helyszínen, és három személy állítottak elő a helyi rendőrőrsre, a három személyt gyanúsítottként hallgatták ki. Az intézkedő rendőrök nyugodt, de határozott és szakszerű fellépésének köszönhetően a konfliktus nem eszkalálódott, nem újult ki, hanem a kedélyeket sikerült megnyugtatniuk. Erőszakos fellépés nélkül is tudták a helyzetet kezelni” – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy a szerszámnyeleket és a gáz-riasztó fegyvert is lefoglalták.

„A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság fegyveresen, illetve felfegyverkezve elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés kísérlete bűntett miatt indított büntetőeljárást” – mutatott rá.