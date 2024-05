Olyan városvezetésre van szüksége Miskolcnak, amely visszahelyezi a megyeszékhelyet hazánk és Európa térképére – mondta hétfői sajtótájékoztatóján Hegedűs Andrea, a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője. Arra a kérdésünkre, hogy alkalmas polgármesternek tartaná-e Varga Andrea Klárát, a Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület polgármesterjelöltjét azt válaszolta: „egyedül Barkai Lászlót tartom alkalmasnak”.

Nyitottak

A boon.hu megkérdezte Hegedűs Andreától, mi a véleménye arról, hogy Varga Andrea Klára Veres Pál városvezetői örökségét szeretné tovább vinni a következő ciklusban. Hegedűs Andrea azt válaszolta, ők nyitottak a teljes összefogásra.

„Nem hitelességi kérdés”

Arra a kérdésünkre, miszerint a Jobbik-Konzervatívok és a Momentum azért nem kíván együttműködni a DK-val, mert szerintük „nekik köszönhető, hogy a baloldali egység szétesett Miskolcon”, azt válaszolta a Gyurcsány-párt országgyűlési képviselője, hogy semmilyen szétesésről nincs szó, hiszen erős csapat állt össze Barkai László mögött. Mivel korábban a Jobbik-Konzervatívok és Momentum is éles kritikával illette a helyi DK-t, így megkérdeztük azt is, hogy egy esetleges együttműködés mennyire lenne hiteles a választók számára. Hegedűs Andrea szerint „nem hitelesség kérdése az együttműködés”.

Fordulat

Barkai László egyre több fizetett hirdetésben hirdeti azokat a megvalósult projektet, amelyek a jelenlegi városvezető, Veres Pál ideje alatt valósultak meg a városban. Több esetben dicsérte is a regnáló polgármestert, sőt a tanácsaira is számít. Hegedűs Andrea, azonban sorozatosan kritizálta a múlt évben a polgármestert, amikor bejelentette, hogy elindul ellene a városvezetői székért, sőt alkalmatlannak is nevezte. Olyan is előfordult, amikor városházi korrupciót emlegetett.

Most már finomabban fogalmazott Veres Pál munkásságáról. „Az elhangzott múltbéli nyilatkozatokat fenntartom, a negatívumokat ki kell szemelgetni, a pozitívokat meg kell tartani”. Az, hogy pontosan mik azok, amelyeket ki kellene szemelgetni, nem részletezte.