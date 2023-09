A Miskolci Piknik szervezői nem túloznak, mikor azt mondják, hogy a fesztivál aktívan keresi a kapcsolatot a helyi és környékbeli gazdálkodókkal és termelőkkel, hangsúlyozva az alapanyagok helyi beszerzésének fontosságát.

A fesztivál egyik nagy dobása, hogy Rácz Jenő Michelin-csillagos sztárséf miskolci és környékbeli alapanyagokból varázsol majd fenséges ízeket a fesztiválon. Látványfőzés lesz a javából, hiszen a program házigazdája Jókúti András gasztroblogger lesz, a Világevő.

Rácz Jenő Michelin-csillagos magyar séf, televíziós személyiség, üzletember.

Tanulmányait a Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskolában, szakmai gyakorlatát a Le Méridien Budapest hotelben végezte. Tizennyolc éves korában külföldön folytatta, az Egyesült Királyságban dolgozott, majd Dániában, a világ egyik legjobb éttermének tartott koppenhágai Nomában sztázsolt. Ezután Szingapúrban, Joël Robuchon 3 Michelin-csillagos éttermében kapott munkát, majd az egyik legexkluzívabb catering cég kreatív séfjeként helyezkedett el Londonban. 2016-ban Sanghajban lett az akkor nyíló Taian Table étterem konyhafőnöke, amely - a Kínában akkor először megjelenő - Michelin kalauztól Michelin-csillagot kapott. 26 évesen így ő lett a legfiatalabb magyar szakács, akinek vezetésével egy étterem ezt az elismerést megkapta, majd a következő két évben is sikerült megőriznie.

2020 késő őszére készült el Gerendai Károllyal közös budapesti fine dining étterme Rumour néven, majd 2021-ben társtulajdonosa és séfpatronja lett a Costes étteremnek. 2022-ben a Rumour és a Costes étterem is Michelin csillagot kapott.

2018-tól az RTL Klub főzőshowjának, A Konyhafőnöknek a zsűritagja, 2020-ban párjával, Gyuricza Dórával szerepelt a csatorna Nyerő Páros című műsorában, amit meg is nyertek.

Jókuti András 1973-ban született Budapesten. A Toldy Ferenc Gimnázium után az ELTE bölcsészkarán tanult német nyelvészet és irodalom szakon. Sokáig szabadúszó újságíróként dolgozott főleg gazdasági magazinoknak, és 8 éven keresztül (egészen annak megszűnéséig) vezetett élő műsorokat a radiocafén, többek között utazós és gasztronómiai témákban.

Társalapító-szerzője a Népszabadság étteremkalauzának, szerkesztette a Time Out Budapest magazin Enni&Inni rovatát is. A Világevő blogot 2010 őszén indította, ezen kívül külsősként olykor más lapokban is publikál. Az evés mellett másik szenvedélye a futás, eddig öt maratonon indult, többnyire külföldi gasztrotúráival összekötve. Korábban harminc évig vízilabdázott is.

Nős, egy gyermek apja. Idén szeptemberben, fia születésének örömére Világetető néven egy másik blogot is elkezdett, amiben a gyerekneveléssel kapcsolatos élményeit és gondolatait osztja meg.

A fesztivál nem kevesebbet tűzött ki célul, minthogy ünnepelje a mára országos hírű miskolci gasztronómiát. A Végállomás, az Avalon Ristorante, az Il Baffo, az Anyukám Mondta csapata által működtetett Pizza, Kávé, Világbéke, a Leves és a Borsod Burger, vagy épp a cukrászcsoda, a Desszertem, az utóbbi időben a legkülönfélébb szakmai elismerésekben is részesültek és legtöbbjük igazi meglepetésekkel várja majd a fesztiválozni vágyó közönséget.

A szervezők azt mondják, hogy a Miskolci Piknik üzenete világos:

Támogassuk és építsük a helyi gazdaságot, élvezzük a minőségi és friss ételeket és italokat, amelyek a közösségünkben létrejönnek. Mivel azonban Miskolc tradicionálisan befogadó város, az ország legkülönbözőbb pontjairól mutatunk étel- és italklönlegességeket, sörfőzdék és borászatokat a fesztivál közönségének.

Az egész bevárost behálózó Miskolci Gasztronómiai Fesztivál tehát nem csupán egy gasztronómiai ünnep, hanem egy érzelmekkel, ízekkel és hangokkal gazdagított közösségi esemény, amely összeköti a város lakóit és látogatóit. Együtt ünnepeljük a helyi kultúrát, ízeket és identitást, miközben hozzájárulunk a közösségi tudatosság és a fenntartható életmód terjedéséhez.