A közlemény szerint a Budapest-Miskolc vonalon már csökkennek a késések, és az InterCity, valamint az InterRégió vonatokat is minél előbb szeretnék visszahelyezni a menetrendbe.

Az InterCity vonatokat még helyjegy váltása nélkül is igénybe vehetik az utazók - jelezték.

Közölték azt is, hogy a Budapest-Újszász-Szolnok-Békéscsaba vonalon 20-30 perc késéssel közlekednek a vonatok, mivel a szakemberek még dolgoznak a hajnali viharkárok felszámolásán; a munka 7-8 órát is igénybe vehet. Ezt azt jelenti, hogy szombaton késésekkel és korlátozásokkal, várhatóan járatkimaradásokkal is számolni kell az utasoknak - olvasható a közleményben.