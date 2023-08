„1977 óta lakom itt a Thököly utcán és csak hallomásból tudtam meg, hogy mi történik itt. Ezt a kutya nem kérte a véleményem szerint, hogy ezt az utcát nyissák meg ilyen módon” – mondta. Hozzátette: szerinte semmi nem indokolta, hogy ezt a munkálatot elkezdjék. „Ez körülbelül háromszáz embert érint, de én senkivel nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy tudott erről, de még csak egy írásos tájékoztatót sem kaptunk legalább bedobva a postaládába” – mutatott rá. Arra is kitért, hogy kizártnak tartja, hogy valaki a csendes, nyugodt utcába azt kérte volna, hogy átmenő forgalmat behozzanak.

Molnár Ferencné szintén az érintett utcában él, akit elmondása szerint egyenesen ledöbbentett a városháza válasza. „Semmivel nem vagyunk tisztában, mi is több dologról csak a sajtóból értesültünk, pedig írtam több helyre is, de választ nem kaptam” – mutatott rá. Arra is kitért, hogy egy kettő évvel ezelőtti lakógyűlésen felvetődött az ötlet, de senki nem támogatta. „A tűzoltósági felvonulási területet is írta a városháza, ezt nem is értem, hiszen 40 éve lakom itt és eddig is zavartalanul tudott járni a tűzoltó” – mondta. Arra is rámutatott, hogy néhányszor volt tűzoltó az érintett utcában és minden gond nélkül meg tudta közelíteni a lakásokat. „A nyugalmunkat felborítják és ez felháborít. Amikor a városháza válaszát megláttam, akkor annyit mondta, hogy mindent meg lehet magyarázni” – húzta alá.

A helyszínen készült riportunkat itt tekinthetik meg:

