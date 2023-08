Előfordul, hogy akkora nagy a Régiségvásár, hogy még a Centrumig is kipakolnak az árusok. A kincsek mellett azonban mindig lehet más érdekességeket is találni. Most vasárnap például a Liopold Macskaélet Állatvédő Alapítvány is kivonul az utcára, hogy felhívja a figyelmet munkájára.

A szervezet 2014 óta segíti a gazdátlan macskákat, amik egy részének már találtak is örökbefogadót. Annyira komolyan veszik, hogy családtagnak szánják a kisállatokat, hogy az örökbefogadókkal szerződést kötnek, majd tartják velük a kapcsolatot később is. Most megismerheti és segítheti az alapítványt, aki felkeresi őket a Városház téren.