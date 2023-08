Miskolc önkormányzata a Petőfi u. 39. szám alatt található a polgármesteri hivatal szociális és köznevelési osztálya épületének energetikai korszerűsítését valósítja meg, amelynek részeként megtörténik a homlokzati nyílászárók cseréje, az épület utólagos külsőoldali hőszigetelést kap, és felújítják a lapostető hő- és vízszigetelését két rétegben. A gépészeti rendszer korszerűsítése során új radiátorokat és csőhálózatot építenek be, a használati meleg víz előállítása villanybojlerekkel valósul meg, továbbá a szekunder oldalra beépítenek egy új, fordulatszám szabályozású keringtető szivattyút. A tetőfelületre napelemeket tesznek fel a környezetbarát elektromos energia biztosítása érdekében. Az irodaépületen meglévő villámvédelmi rendszer elbontását követően új rendszert alakítanak ki. Megvalósul az épület akadálymentes megközelítésének biztosítása is, hiszen egy akadálymentes parkolót hoznak létre, valamint akadálymentes bejáratot és mosdót alakítanak ki. Megvalósul az épület állandó használóinak (dolgozók) kötelező energetikai képzése is.

Energiahatékonnyá válik az épület

A korszerűsítés célja az épületben tartózkodók hőérzetének, komfortérzetének javítása, valamint az épület üzemeltetési- fenntartási költségeinek csökkentése, közvetetten pedig a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának, valamint a primerenergia-fogyasztásának csökkentése. A projektre bruttó 274.866.087 forint támogatást nyert el az önkormányzat. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 100 százalékban (az elszámolható összköltségre vonatkoztatva) az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.