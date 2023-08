A lekvár főzésének pedig épp most érkezik el az ideje. Körülnéztünk a miskolci Búza téri piacon: a szilva ára még mehetne lejjebb (sok helyen 400-500 körüli áron láttuk) de az árusok szerint megy még lejjebb, és akkor beindul a dömping. A cukor áráról most ne is beszéljünk, az árstop eltörlését követően.

Ha lekvárkészítésre vállalkozunk, nem egy-két kilóban gondolkodunk. Sok háziasszony a darálás vagy turmixolás, esetleg kézzel történő összeaprítás utáni, órákig tartó főzésre esküszik, de ha a sütőben sütjük össze a pépet, talán kíméletesebb és tisztább megoldás lehet ebben a melegben.

Ehhez jó alaposan kiöblítjük ecettel a régi zománcozott tepsinket - ha van - , úgy, hogy a tepsi minden oldalát érje a savas folyadék. Ebbe öntjük az összeaprított pépet, melyet lehet egy kis cukorral vagy fahéjjal ízesíteni, de ez el is hagyható. Közepes lángon elkezdhetjük sütni, majd pöfögtetni a szilvát. Néha-néha fakanál segítségével belekavarunk, és olyan sűrűre sütjük, amennyire szeretnénk. A tepsiből, ha készen van egyből adagolhatjuk is a kimosott üvegekbe. A tetejére rakhatunk egy késhegynyi tartósítószert, de az is elhagyható és lezárjuk az üveget. Megvárjuk, amíg kihűlnek az üvegek, és már pakolhatjuk is a kamra polcaira.