Még a 2019-es önkormányzati választások előtti kampányban ígérte meg Veres Pál, Miskolc polgármestere, hogy minden iskoláskorú gyermeknek 10 ezer forint iskolakezdési támogatást nyújt.

„Ez az ígéret azonban, mint ahogyan sok minden más sem, nem teljesült, mert eredetileg minden miskolci családot érintett volna a támogatás” – hangsúlyozta szerda reggeli sajtótájékoztatóján Nagy Ákos, a miskolci Fidesz-KDNP frakcióvezetője. Hozzátette: kampánycélzattal, az önkormányzati választásokhoz közeledve csak a mélyszegénységben élőknek nyújthat némi vígaszt a felajánlás, de ez is csak több éves csúszással, ráadásul csak úgy, ha pályáznak. (Az iskolakezdési támogatást az elmúlt években egyszer sem kapták meg a miskolci családok – a szerk.) Arra is rámutatott, hogy 2019-hez képest idén a miskolci családok átlagosan 30-40 ezer forintot költenek iskolakezdésre, ami jelentős terhet ró a családokra, különösen az egyedülálló szülőkre.

„A Fidesz-KDNP javaslata az, hogy Veres Pál terjessze ki a támogatás körét, az általa ígértekhez mérten minden miskolci családra, akiknek iskoláskorú gyermekük van” – húzta alá. Azt is hangsúlyozta, hogy az egyedülálló szülőknek, illetve azoknak, akik beteg vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelnek, emelt összegű juttatást adjanak.

Máshol még emelték is

Az önkormányzati képviselő példaként említette Szeged városát, ahol ötven százalékkal megemelték az iskolakezdési támogatást.

„Vegyen példát a szintén ellenzéki vezetésű Szeged önkormányzatáról, ahol magyarázkodás és a felelősség áthárítása helyett idén a korábbi 10 ezer forint helyett 15 ezer forinttal segítik az általános iskolás gyerekek tanévkezdését úgy, hogy a támogatásra minden szegedi gyermek jogosult, ahol a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nettó 390 ezer forintot” – mutatott rá. Azt is hozzátette, hogy szerintük ez a támogatás legalább ugyanolyan fontos, mint a szépkorúaknak beígért Salkaházi juttatás, amit szintén nem teljesítettek.

Így reagált a miskolci városháza sajtóosztálya

Az elhangzottakkal kapcsolatban megkerestük a miskolci városháza sajtóosztályát, többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy miért nem a kampányban megígérteket teljesíti a polgármester. Korábban miért nem fizették ki a miskolci családoknak a beígért támogatást, illetve arra is kíváncsiak voltunk, hogy most milyen forrásból finanszírozzák a szűkített iskolakezdési támogatást.

A Fidesz-KDNP sajtótájékoztatóján elhangzottakra a miskolci városháza sajtóosztályától kérdéseinkre az alábbi választ kaptuk:

A 2019-es választási kampány óta volt egy a spanyolnátha óta példátlan súlyosságú világjárvány, amely rengeteg vállalkozást, céget, intézményt, közösséget és önkormányzatot hozott rendkívül nehéz helyzetbe, sőt, túlzás nélkül állítható, hogy kormányokat és egész nemzeteket is.

A világjárvány után egy a szomszédunkban zajló, de az egész világra, így Magyarországra és Miskolcra is kiható háború és egy szintén példanélküli energiaár-robbanás, rekordinfláció és –áremelkedés következett. Ebben a helyzetben nemcsak a családok, hanem a kormányzati elvonások, a COVID, az energiaválság és az áremelkedések miatt a működésképtelenség szélére sodródott önkormányzatok is a túlélésért küzdöttek és kénytelenek küzdeni ma is. Nemcsak Miskolc, hanem szinte valamennyi önkormányzat szerte az országban.

Miskolc mindezek ellenére működött és működik, a működőképességét sikerült megőrizni – ehhez azonban minden rendelkezésre álló forrást mozgósítani kellett. Amint a lakosság által jogosan elvárt alapszolgáltatások – óvodák, bölcsődék működése, idősellátás, tömegközlekedés, stb. – biztonságának megőrzése mellett lehetőség nyílt az iskolakezdési támogatás bevezetésére, a város azonnal meghirdette ezt a lehetőséget, a sorozatos válsághelyzetek miatt megcsappant forrásokra való tekintettel azonban elsősorban azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van a támogatásra.

Az hogy a négy évvel ezelőtti terveket világjárványok, háború és energiaválságok miatt módosítani kényszerülnek azok megalkotói, nem miskolci sajátosság, ezt kényszerül tenni a többi magyar város is annak érdekében, hogy működőképes maradjon a legnehezebb körülmények között is, sőt, sok esetben ezt kényszerül tenni Magyarország kormánya is.

Miskolc még a rendelkezésre álló kevésből is igyekszik adni polgárainak, épp ezért indította el, amint a körülmények ezt lehetővé tették, az iskolakezdési támogatás programját is. A támogatást természetesen saját forrásokból fizeti ki a város.

Nem ez az egyetlen támogatás, amelyet Miskolc városa minden nehézség ellenére is biztosít polgárainak, hiszen az iskolakezdési támogatás mellett a menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez is biztosított és biztosít támogatást a Miskolcon élő alsó tagozatos tanulók után, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, vagy akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az 57 000 forintot.

Emellett elérhető volt eddig is és elérhető most is az ifjúságvédelmi támogatás is, amelyre jogosult minden, Miskolc közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személy, aki 24. életévét még nem töltötte be és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a 79 800 forintot" – áll a városháza sajtóosztályának válaszában.