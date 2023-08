Ha most gondolkozik iskolatáska vásárláson, netán első osztályba megy a csemete, nem árt tudni, hogy milyen a jó választás a gyermek gerincoszlopának egészsége szempontjából.

Egy iskolás gyermek számára mindenképpen a két vállas, tipikus hátizsák jellegű iskolatáska a legmegfelelőbb. Ez kicsikre és nagyobbakra egyaránt igaz – hívta fel a figyelmet Kepics-Páll Valéria gyógytornász. A féloldalas, egyvállas, vagy átlós pánttal hordható táskák nem jók, mert aszimmetrikusan terhelik a gerincet. A gyermek vagy fiatal úgyis azon az oldalon hordja, amelyik számára kényelmesebb, nem figyel arra, hogy egyenletesen terhelje a hátát és cserélgesse az oldalt – tudatta a gyógytornász. A másik fontos kérdés, hogy mivel és mennyire töltjük meg az iskolatáskát, hiszen lényeges, hogy minél kisebb súlya legyen. A gerincre, térdekre, csípőre, vagyis az alsó végtagokra, ízületekre is hatványozottan terhelődnek a plusz súlyok. Fél kiló plusz is megterhelő lehet hosszabb távon egy kisebb gyermek számára – mondta a szakértő. Egy nagyobb gyermek, tinédzser esetében pedig azt kell nyomatékosítani, hogy két vállon hordja a táskát, hátizsákot, ne a fél vállán cipelje!

A méret és a pántbeállítás a lényeg

A beállításnál a vállpántok minél szorosabbak legyenek, ne lógjon és ne lötyögjön, mert az lépéskor jobbra-balra leng. A táska stabilan feküdjön fel a gyermek hátára, és ha netán elöl is van rögzítő kapocs, azzal még stabilabbá lehet tenni a vállon a pántokat. Így csökkenthető a táska és az abban található súly elmozdulása a gyermek középsúlypontjától. A gyermek magasságához, testalkatához mérten kell kiválasztani a megfelelő méretet. Ezt úgy lehet a legbiztosabban eldönteni, ha felpróbáljuk a hátára a megvásárolni kívánt táskát. Amely nem szabad, hogy sokkal szélesebb legyen a hátánál, illetve vállánál, és az sem jó, ha a fenekére lóg, hiszen minden lépéskor ütögetni fogja a medencéjét, ezért figyelembe kell venni a gerinc hosszát is. Mert felvehet egy kényszertartást a gyermek, aminek következménye, hogy továbbra is rosszul terheli az ízületeit és az alsó végtagjait – mondta Kepics-Páll Valéria.

A táska súlya, mérete is fontos

Fotó: MW

Inkább praktikus legyen, mint túl színes

A gyógytornász kiemelte: az iskolatáska kiválasztásánál ne az legyen a szempont, hogy milyen trendi mesefigurát vagy szuperhőst ábrázol, hanem az, hogy a gyermek számára egészséges paramétereknek megfeleljen. A mesefigurás-szuperhősös lényege, hogy a lehető legnagyobb felületen „reklámozza” az aktuális mesét. Tehát túl nagyok. Ha pedig egy táska nagy, akkor hajlamosak vagyunk telepakolni. Így pedig a súlya lesz túl nehéz a gyermek számára. Esetleg még a tornafelszerelését is belenyomja, hogy ne kelljen a kezében vinnie, úgy pedig biztosan megterheli a hátát vele. Csak akkora legyen a táska, amely éppen elegendő az elvárt méretű (A4-es vagy A5-ös) füzetek és könyvek bepakolására – javasolta a szakember. Hozzátette: az iskolatáska önmagában is a lehető legkönnyebb legyen, a választásnál a súlyát is figyelembe kell vennünk.

Annyiféle táska van a boltokban, hogy nem könnyű a választás...

Fotó: MW

Otthon is végezhető gyakorlatok

Az iskolások nagyon sokat ülnek, és kevés lehetőségük van a hátizmok és az alsó végtagok erősítésére. A tornaórák ehhez nem elegendőek. A gyerekek pedig többnyire még otthon is folytatják az ülést a számítógép előtt. Az izomzat erősítése célirányosan is történhet, akár otthoni körülmények között – jegyezte meg a gyógytornász. Ilyen gyakorlat például, hogy hason fekve kiemeli a karjait néhányszor a gyermek. Fittball labdákkal lehet páros gyakorlatokat végezni. Ráhasalva kiemelni a karokat, megemelni a törzset. Testvérek egymással labdázhatnak így például, ami játékos feladatnak is kiváló. Szinte észrevétlenül erősödnek közben. Nagyon sok kiskorú szenved gerincproblémákkal, amelyeket már újszülött korban el kellene kezdeni megelőzni. Odafigyeléssel, szakember segítségével a gyermek növekedésében az aszimmetrikus eltérések így kiküszöbölhetők, kezelhetők.