Megújul a pácini kastély tetőszerkezete, valamint homlokzata – közölte lapunkkal Gégény Zsuzsanna, a bodrogközi település polgármestere. Az önkormányzat kezelésében álló, állami tulajdonú épület állapota az utóbbi évtizedekben jelentősen megromlott, különösen az elhasználódott tetőszerkezet miatti beázások okoznak sok problémát – tette hozzá.

Van rajta javítanivaló

Az egykor a Mágochy, Ala­ghy, valamint végül egészen a második világháborúig a Sennyey családok birtokát képező kastélyt Északkelet-Magyarország egyik legszebb késő reneszánsz műemlékeként tartják nyilván. A tervek szerint a felújítás részét képezi a restaurátori felügyelettel elvégzendő vakolatcsere, az épület natúr színű, hódfarkú cserepet kap és a bádogos munkákat is elvégzik.

A kastélyban egy 2022-ben lefolytatott szakértői vizsgálat szerint gombás fertőzés is felütötte a fejét, ezért a faanyag védelem szintén kiemelt szerepet kap a rekonstrukció során és lesznek belső festési munkálatok is.

Gégény Zsuzsanna hozzáfűzte: a beruházásra Tokajjal, valamint a szlovákiai Tőketerebessel közösen pályáztak az úgynevezett Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében, a pácini beruházásra több mint 245 ezer euró fordítható. A polgármester szerint a költségvetés elkészülte óta elszabadult építőipari árak miatt póttámogatásra lesz szükség, amelynek elnyerésére jó esélyük van.

A páciniak büszkék rá

A pácini kastély eredetileg 1581-ben készült el, végleges formáját 1591-re nyerte el. A második világháború után államosították, ezután több funkciója is volt. Legutóbb nagyszabású felújítás 1987-ben történt az épületen, jelenleg a Bodrogközi Kastélymúzeum működik a falai között. A polgármester tájékoztatása szerint a műemlék épületet évente átlagban körülbelül 15 ezren látogatják. A mostani felújítás célja az állagmegóváson túl a turisztikai vonzerő emelése is – közölte.