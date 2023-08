Kettőszáztíz jelentkező közül harmadik helyezést ért el Koleszár Péter, aki Miskolcon nőtt fel, néhány hónapja költözött a fővárosba munkája miatt. Elmondása szerint eddig egyáltalán nem foglalkozott stand-up comedyvel.

„Nulla tapasztalattal vetettem bele magam ebbe a világba, így elég feszített volt a tempó a döntőig. Hétről hétre készülni kellett, nehéz feladat volt folyton kreatívnak lenni és még elő is adni a megírt szövegemet.” Előadásait hamarosan műsorra tűzi a Stand Up Comedy Humortársulat Budapesten. Tervei szerint életszemlélete visszatükröződik majd a színpadon is, miszerint:

Az igazi kincs az életben nem a tárgyakban rejlik, mert azok elkopnak vagy tönkremennek. A barátokkal eltöltött idő az, ami igazán értékes.

Koleszár Péter

Fotó: standupcomedy.hu

Komoly támogatást kaptak a versenyzők

A szervező Stand Up Comedy Humortársulatot tíz évvel ezelőtt alapította Orosz György, aki mentorként segítette a tizenöt legtehetségesebb résztvevőt. A verseny hét héten át zajlott valódi közönség előtt, majd egy nagyszabású, amerikai stílusú döntőben teljesedett ki. A zsűri (Redenczki Marcsi, Orosz Gyuri, Magyed és Németh Kristóf) és a közönség egyöntetűen szavazták meg harmadik legjobbnak a miskolci indulót. Az eredményhirdetésen elhangzott, hogy Koleszár Péter „nagyon jól ír és kiválóan válasz témát, sőt, színpadra is tudja vinni a gondolatait.”