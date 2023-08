Cikkünk aktualitását az adja, hogy Budapesten egy férfi megölt egy nőt, miután néhány hónapot együtt voltak. A rendőrség kiderítette, hogy internetes társkeresőn ismerte meg a későbbi gyilkosát a tiszaújvárosi lány.

Sok információt megosztunk magunkról

Az internetes társkereső egy olyan online platform, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy ismerkedjenek, találjanak új barátokat vagy romantikus partnerre leljenek az interneten keresztül. Ezek az oldalak vagy alkalmazások rendszerint regisztrációs folyamaton keresztül engedélyezik az embereknek, hogy létrehozzanak egy profiloldalt, ahol bemutathatják magukat, feltölthetnek képeket, és részletes információkat adhatnak meg magukról, hobbijaikról, életstílusukról és elvárásaikról.

Egyre népszerűbbek

Az internetes társkeresők az elmúlt években jelentős népszerűségre tettek szert, mivel lehetővé teszik az embereknek, hogy könnyedén és hatékonyabban ismerkedjenek meg, és új kapcsolatokat építsenek az online térben. Fontos azonban az óvatosság, amikor online ismerkedünk, és érdemes figyelni az adatvédelemre, a biztonságra és a valós információk megosztására.

Veszélyeket rejthet

Ez az ismerkedési mód azonban nagyon sok veszélyt is rejthet, hiszen nem mindig azt „kapjuk, amit várunk”. Régeben azt hitték az emberek, hogy csak azok ismerkednek interneten keresztük, akik visszahúzódóak, és nem élnek társasági életet, erről már Pócsi Orsolya klinikai szakpszichológus beszélt portálunknak.

Pócsi Orsolya

Fotó: ÉM

„A tapasztalatok azt igazolják, hogy jobban fent vannak a társkereső oldalakon azok, akik a való életben is sokkal inkább társaságkedvelőek és nem szoronganak a társas kapcsolatokban” – mondta. Azt is leszögezte, hogy egy társkeresőn a bőség zavara is rabul ejthet valakit, és nem biztos, hogy a legjobb partnert választja ki. „Mindenki tudja, hogy mit keres, de a személyes találkozó során derül ki, hogy valóban működik-e majd a kapcsolat” – hangsúlyozta. Arra is rámutatott, hogy legyen egyfajta limitünk a keresés során, azaz tudjuk, mire van szükségünk, mire vágyunk, és ne adjuk alább. „Fantáziáljunk, hogy milyennek képzeljük el az adott személyt, de ne éljünk fantáziavilágban, minél előbb legyen személyes találkozó” – húzta alá.