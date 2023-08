Még mindig nagyon sok elhagyott autó van Miskolc közterületein. Erre legutóbb egy olvasó hívta fel portálunk figyelmét, aki a Vologda városrészen él. Azt is elmondta a boon.hu-nak, hogy van egy autó, amelyre már nagyon sok büntetőcédulát helyeztek el, de a kocsi már nagyon régóta ott áll, és nem történik vele semmi, csak halmozódik rajta a büntetés. Mutatott másik, meglehetősen rossz állapotban lévő autót is a parkolóban, amin még rendszám sem volt. Szerinte ez azért probléma, mert így is kevés a parkólóhely a lakótelepnek ezen a részén, és egy-egy ilyen autó elveszi a helyet az itt lakóktól.

Költséges az elszállításuk

Joggal merül fel a kérdés, hogy kinek a feladata lenne megszabadítani a várost ezektől a rozsdamarta, elhagyott, közterületen álló autóktól. Hiszen nemcsak esztétikailag rontják a városképet, hanem értékes parkolóhelyeket is elvesznek azoktól, akik napi szinten használják gépkocsijukat. Jogilag a közterületfelügyelet hatáskörébe tartozik, hogy közúton a hatósági jelzéssel, azaz rendszámmal nem rendelkező járműveket elszállítsa, majd a hatályos törvény értelmében fél évig őrizze. Mindezt azonban megelőzi egy hosszabb folyamat, ahol a tulajdonosnak lehetőséget adnak, hogy saját maga távolítsa el autóját a közterületről, majd, ha ezzel nem él, hivatalosan is felszólítják ugyanerre. Ilyenkor először a gépkocsira ragasztott matricával jelzik a tulajdonosnak, hogy, ha nem intézkedik, elszállítják az autóját. Ha ez a figyelmeztetés nem jut el hozzá, akkor rendszám, vagy alvázszám alapján próbálják meg beazonosítani a tulajdonost, akit hivatalos úton is értesítenek a közelgő elszállításról.

A tulajdonost próbálják rábírni az elszállításra

Korábban egyébként a Miskolci Önkormányzati Rendészet (MIÖR) a parkolási anomáliák kapcsán azt mondta, hogy a végső cél természetesen az, hogy a hátrahagyott jármű ne foglalja tovább a helyet, azonban a hivatalos elszállítás a legdrasztikusabb megoldás.

Komoly költségekkel jár az önkormányzat számára maga a szállítás, aztán pedig a tárolás napidíja miatt. Akkor azt mondták, hogy egy-egy roncs autó kezelése több mint 300 ezer forintos költséget jelent mindennel együtt, amelyben a szállítás is benne van. Megkerestük a miskolci városháza sajtóosztályát is az ügyben, akik azt írták, hogy a hatósági jelzéssel, azaz forgalmi rendszámmal nem rendelkező gépjárműveket az első felszólítást követő tizedik nap után a MIÖR a tulajdonos költségére elszállítással eltávolíthatja a közterületről.

Azokban az esetekben, ahol a gépjármű hatósági jelzéssel rendelkezik, viszont az önkormányzati rendelet értelmében üzemképtelennek minősül, a közterület-felügyelő a közterület rendeltetéstől eltérő használata miatt kezdeményezhet eljárást a tulajdonossal szemben. Forgalmi rendszámmal rendelkező gépjármű elszállítására a közút kezelője jogosult

- mutattak rá.

Rommá büntetik, majd végrehajtás indul

A cikkben szereplő autóra is rákérdeztünk, amely érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik.

A továbbított fotó egy Kis-Hunyad 44-46. szám előtti fizető parkolóban, érvényes műszaki engedéllyel és rendszámmal parkoló autót ábrázol. Vele szemben a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. parkolási divíziójának parkolóőrei jól látható módon számos esetben szabtak ki parkolási pótdíjat a vonatkozó önkormányzati rendelet szabályainak megfelelően, ezzel eleget téve jogszabályi kötelezettségüknek

- írják. Hozzátették: a kiszabott várakozási és pótdíj befizetésének elmulasztása esetén a társaság jogi eljárásban érvényesíti követelését az üzembentartóval szemben. Jelenleg végrehajtási eljárás van folyamatban a fenti gépjármű tekintetében.