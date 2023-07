A miskolci közgyűlés 2005-ben döntött a Miskolc Holding Zrt. létrehozásáról, és akkor azt határozták meg legfontosabb célként, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok hatékonyabb működtetése a vállalatcsoport „holding típusú” irányításával valósuljon meg. Az előkészítő munkát követően a testület 2006. július 6-i döntésével létrehozta a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot és elfogadta annak létesítő okiratát.

A Miskolc Holding cégcsoport ma a város egyik legnagyobb szolgáltatója és Miskolc gazdasági életének egyik meghatározó szereplője, tájékoztatta portálunkat közleményében a városháza sajtóosztálya. mint írják, a cégcsoport több mint 2500 munkavállalóval rendelkezik. Tagvállalatain keresztül biztosítja többek között a Miskolcon élőknek a víz- és távhőellátást, a helyi tömegközlekedést, a közterületek karbantartását, a zöldfelületek gondozását, a városi temetők, piacok üzemeltetését, valamint a parkolási szolgáltatásokat, de a cégcsoporthoz tartozik az önkormányzati médiaszolgáltató is, a Miskolc Televízióval és a Miskolci Naplóval. Az Állatkert és Kultúrpark, valamint a miskolci fürdők üzemeltetése is a feladatai közé tartozik, és van olyan cége is - a MIProdukt Kft. - ami a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatja, illetve egy vagyonvédelemmel foglalkozó gazdasági társaság is színesíti a vállalatcsoport portfólióját. A tagvállalatok mellett a Miskolc Holding Zrt-n belül fontos szereplője a helyi gazdasági életnek a gazdaságfejlesztési igazgatóság és az ingatlangazdálkodási igazgatóság is.

Két éve, a Miskolc Holding Zrt. alapításának 15 éves évfordulójára fasort ültettek a Népkertben a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai kezdeményezésére és anyagi hozzájárulásával.