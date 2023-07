Egy fiatal róka jelent meg Miskolc egyik sűrűn lakott területén, írtuk korábban. A kis ravaszdi a Komlóstetőn kóbor kutyaként ered egy ideje a járókelők után, az egyik ilyen esetről videó is készült, mely felkerült a Facebookra. Többen aggodalmukat fejezték ki; a felvétel készítője fel is kereste az állatvédőket, de azok nem tudtak segíteni, míg egy hozzászóló arról írt, hívta a Miskolci Állatkertet, de ott sem tudtak beavatkozást felajánlani.

A Noé Állatotthon Alapítvány sajtószóvivője, Schneider Kinga érdeklődésünkre elmondta, gond egy szál se, mert ilyenkor semmi teendőnk nincs: nem kell a rókákkal sem kapcsolatba lépni, sem elüldözni őket, és nem is kell tőlük tartani.

„Aki járt már Londonban, az tudja, mennyi ilyen állat él a városban, 20-30 éve is már nagy meglepetést okoztak az odalátogató turistáknak. Magyarországon mintegy nyolc esztendeje jelentek meg a településeken, főleg kertvárosi részeken vagy nagyobb parkokban. Budapesten a BAH-csomópontnál például négy éve él egy egyed, amely egy jelenség!” – magyarázta a szóvivő.

Bárhol előfordulhatnak

A vörösbundás emlősök gyakorlatilag az ország bármely területén előfordulhatnak: a Balatoni Limnológiai Intézet vadkamerája szintén a napokban Tihanynál kapott lencsevégre több példányt.

Schneider Kinga kiemelte, a rókák jól alkalmazkodnak a városi élethez, hiszen könnyen jutnak élelemhez, és van „játszóterük” is. A kukákat könnyen felborítják, azokban pedig mindig van ételmaradék, azonban célzottan etetni őket nem szabad. Emellett hiába aranyos a jövevény, szeretgetni nem szabad a vadállatot a szakember szerint.

„Sokan etetnek kóbor macskákat, így onnan is leesik nekik pár falat, azonban közvetlenül ne kínáljunk nekik élelmet, hiszen vadállatok, így a simogatásra sincs szükségük” – tette hozzá.

A közösségi oldalon megjelent kommentekben arról is beszámoltak, az erdővel közvetlen összeköttetésben lévő városrészben nem szokatlan vendég a róka. Nem árt azonban az óvatosság sem: februárban például a szomszédos vármegyében, a Szabolcs-Szatmár-Beregben található Tiszabecsen egy veszett róka egy ház udvarába beszökve összecsapott az ott lévő házőrző kutyával.

A komlóstetői kis rókával kapcsolatban megkerestük a polgármesteri hivatal sajtóosztályát is. Azt válaszolták: ilyen bejelentés nem érkezett az önkormányzathoz. „A vadállatok megjelenése a nagyvárosokban rendszeres, nem egyedi jelenségről van szó. Miskolc város természeti adottságánál fogva közvetlen kapcsolatban van a Bükkel, így a vadállatok megjelenése, jelenléte szinte állandó. A róka, ha zavarják, nem telepedik meg a városban, valószínű, hogy ez a példány az anyjától szakadhatott el, és azóta már visszatalálhatott hozzá” – írták.