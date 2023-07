A kormány folytatja az inflációcsökkentő intézkedéseket. Augusztus 1-jétől 15 százalékra nő a kötelező élelmiszerár-akciózás mértéke, és bővül az akciózásra kijelölt élelmiszerek köre is, hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM). Emellett a kormány úgy vezeti ki a 1,5 éve működő élelmiszer-árstopot, hogy a kötelező akciózás az érintett termékkörökre is kiterjed. Az alapvető élelmiszerek tehát továbbra is kedvező áron lesznek megvásárolhatók.

Olcsóbban vásárolta meg

Erzsike rendszerint több üzletet végig jár az élelmiszer bevásárlásakor, így tud több cukrot, étolajat hazavinni. Most sincs másként, az ilyen árváltozások előtt ösztönösen bespájzol.

- Nem attól féltem, hogy nem hoznak eleget, hanem attól hogy beindul a felvásárlási láz. Most már lesz belőle tartalék otthon, és még jóval olcsóbban tudtam megvásárolni – indokolja óvatosságát, és azt is elárulta, hogy többször is fordult az elmúlt napokban.

A boltok általában megfelelő árukészlettel készültek a kiszámítható rohamra, a legalapvetőbb élelmiszerekből nem volt hiány. Mi is ezt tapasztaltuk: a Goods Marketben például élénk volt a kereslet a ma még árstopos tej iránt, ami korlát nélkül volt vihető, sokak kosarában láttunk belőle. A polcokon is maradt, láthatólag nagyobb készlet állt rendelkezésre. Volt elég az étolajból is, ebből csak egyet engedtek vásárolni, de volt belőle elég, nem láttuk, hogy nagyon vásárolták volna. Jónéhány termékcsoport egyébként is akciós a boltokban. Az viszont, hogy milyen árszinten kínálják majd a volt „stopos” termékeket holnap derül ki.

A stoposokat keresték

István a Búza téri COOP áruházban számos vásárlótársával sorakozott az árstop vége alkalmából a sertéscombért. Minden stopos termékre nagy volt a kereslet de a készletek bírták a rohamot – osztja meg tapasztalatait és azt is, hogy a nem árstopos termékeket (például a sertés egyéb részeit, pulyka- és marhahúst) láthatólag nem vitték. Nem tudja, hogyan alakul majd a sertéscomb ára, de bízik benne, hogy a kötelező akciók visszafogják az árakat, és nem nőnek meg hirtelen.